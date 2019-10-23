HABER

"Patlıcanın en tatlı hali" için kazanlar kaynadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 11:30 | Son Güncelleme

Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki kadınlar, kış mevsiminde tüketmek ve aile ekonomisine katkıda bulunmak için odun ateşinde kaynattıkları kazanlarda patlıcan reçeli hazırlıyor - Tuzlu suda bekletildikten sonra yıkanan ve üzerine limon ile şeker eklenerek kaynatılan patlıcanlar, kavanozlara doldurarak kahvaltı sofralarını süslemeye hazır hale getiriliyor - Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan: "İlçemizin 20 noktasında proje kapsamında desteklenen kadınlar, patlıcan reçeli üretmek için yoğun bir çaba içerisindeler"

BÜLENT MAVZER - Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde kadınlar, kış mevsiminde tüketmek ve aile ekonomisine katkıda bulunmak için patlıcan reçeli üretiyor.

Tuzluca Belediyesinin yöresel ürünlere pazar imkanı sunulması amacıyla hayata geçirdiği "Tuzluca Çalışkan Kadınlar Projesi"ne destek vermek ve kışın kahvaltı sofralarını çeşitlendirmek için kolları sıvayan kadınlar, "patlıcanın en tatlı hali" için kazanları kaynatmaya başladı.

Reçel yapımı için özel yetiştirilen patlıcanlar, soyularak tuzlu suda bir müddet bekletildikten sonra birçok kez yıkama işleminden geçiriliyor. Odun ateşinin üzerine konulan kazanlara doldurulan patlıcanlar, üzerine limon ve şeker ilave edilerek 4 saat boyunca kaynatılıyor.

Patlıcanlar, şerbetleme işleminin ardından kavanozlara doldurularak kahvaltı sofralarını süslemeye hazır hale getiriliyor.

- "Belediye olarak kavanoz başı üretim parası veriyoruz"

Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldiklerinden bu yana kadınların ellerini güçlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Kadınların ürettiği yöresel ürünlerin satışının yapılması için onları desteklediklerini ifade eden Türkan, şunları belirtti:

"İlçemizin 20 noktasında proje kapsamında desteklenen kadınlar, patlıcan reçeli üretmek için yoğun bir çaba içerisindeler. Kadınlarımızın kendi ürettikleri meyve ve sebzelere bir şekilde ekonomik değer kazandırmak adına belediye olarak, onların kavanozlarını ve şeker ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ayrıca kavanoz başı üretim parası veriyoruz. Buradaki tek amacımız kadınlarımızı hane içerinde güçlenmelerini sağlamak ve Tuzluca'da bir üretim modelinin oluşturulması ve bu üretim modelinin il, ülke genelinde yaygınlaştırılmasıdır."

- "Aile ekonomimize katkı sağlıyor"

Patlıcan üreticisi kadınlardan Gülcan Yüce, yurt genelinde sadece Iğdır'da yapılan ürünü reçelini her yıl bu zamanlarda hazırlamaya başladıklarını anlatarak, "Daha önce sadece evimizde kışın tüketilmek üzere yaptığımız patlıcan reçelini şimdi belediyemizin desteğiyle satmak için de yapıyoruz. Bu da bizim aile ekonomimize katkı sağlıyor." diye konuştu.

Patlıcan reçeli üreticisi kadınlardan Aynur Aydemir de reçeli herkesin tatmasını istedi.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Yaylada spor yapıyorlarYaylada spor yapıyorlar
Sınır kapısında ele geçirilen maymunlar yeni yuvalarındaSınır kapısında ele geçirilen maymunlar yeni yuvalarında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ığdır Kadınlar kazan patlıcan Reçel Tuzluca

En Çok Okunan Haberler

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşiyle tartıştıktan sonra balkondan atlayan kadın öldü

Eşiyle tartıştıktan sonra intihar etti

Son dakika! Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 3 kişi tutuklandı

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 3 kişi tutuklandı

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Sosyal medyadan terör propagandası yapanlar gözaltına alıntı

Sosyal medyadan terör propagandası yapanlar gözaltına alıntı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Soçi değerlendirmesi

İbrahim Kalın'dan Soçi değerlendirmesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.