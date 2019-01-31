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Patnos Cumhuriyet Başsavcılığından isyan açıklaması

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 20:56 | Son Güncelleme

Patnos Cumhuriyet Başsavcılığından sosyal medyada yayılan cezaevinde isyan paylaşımlarının asılsız olduğu belirtilerek yazılı açıklama yapıldı.Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı İletişim Bürosundan yapılan açıklamada, “31/01/2019 tarihinde çeşitli sosyal medya sitelerinde Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda isyan çıktığı bilgilerinin paylaşıldığı görülmüştür.

Patnos Cumhuriyet Başsavcılığından sosyal medyada yayılan cezaevinde isyan paylaşımlarının asılsız olduğu belirtilerek yazılı açıklama yapıldı.

Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı İletişim Bürosundan yapılan açıklamada, “31/01/2019 tarihinde çeşitli sosyal medya sitelerinde Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda isyan çıktığı bilgilerinin paylaşıldığı görülmüştür. Bugün itibariyle ilgili sosyal paylaşım sitelerinde görülen Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda isyan çıktığı iddiaları tamamıyla gerçek dışı ve asılsız olup, kurumumuz olağan şekilde faaliyetlerine devam etmektedir. Yapılan bu tur paylaşımların kurumumuzu yıpratmaya yönelik olduğu, bu tur asılsız haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği kamuoyuna saygı ile duyurulur.” denildi.

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