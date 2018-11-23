HABER

Patnos'ta elektrik protestosu sırasında 1 kişi kalp krizinden öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 20:29 | Son Güncelleme

AĞRI'nın Patnos ilçesinde elektrik sayaçlarının direklerin tepesine monte edilmesini protesto eylemi sırasında, Ali Çelik (55) kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Semih YARDIMCI/PATNOS (Ağrı), (DHA)- AĞRI'nın Patnos ilçesinde elektrik sayaçlarının direklerin tepesine monte edilmesini protesto eylemi sırasında, Ali Çelik (55) kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. İzinsiz protesto gösterisinde elektrik şirketi binasına yürüyen ve polisin uyarısına rağmen dağılmayan gruptakilerden 6 kişi, gözaltına alındı.

Patnos ilçesi Menderes Bulvarı'nda bugün öğle saatlerinde toplanan yaklaşık 500 kişi, elektrik sayaçlarının direklerin tepesine monte edilmesini protesto etti. İzinsiz toplanan gruba sadece açıklama izni veren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuşma sonrası kalabalığın dağılmasını istedi. Bu sırada kalabalık ile birlikte Menderes Caddesi'nde bekleyen Ali Çelik herhangi bir müdahale ve arbedenin yaşanmadığı alanda aniden yere yığıldı. Çelik, vatandaşlar ve polislerin yardımı ile Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ali Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer taraftan, polisin uyarısına rağmen dağılmayan grup, elektrik şirketi binasına doğru yürümeye başladı. Emniyet güçleri tazyikli su ile grubu engellemeye çalıştı. 6 kişiyi gözaltına alan polisler, bir süre şirket binası önünde bekledi. Protestocu grup daha sonra bina önünden ayrıldı.

Aras-Edaş yetkilileri, direklerin tepesine taşınan PLC sayaçların, elektrik hatları üzerinden haberleşme sisteminin hem kesintisiz hem de kaliteli enerji dağıtımı sağlamak açısından çok önemli bir yatırım olduğunu bildirdi. Yetkililer, PLC sayaçlar sayesinde kaçak elektrik kullanımının önüne geçileceğini belirtti.

Yol kenarında ayaküstü tedavi! Önce yakıyorlar, sonra da...Yol kenarında ayaküstü tedavi! Önce yakıyorlar, sonra da...
GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonuGÜNCELLEME - Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Okulda öğretmene şiddet: 1 gözlatıOkulda öğretmene şiddet: 1 gözlatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Yıldız Tilbe orkestra ekibini kovdu

Yıldız Tilbe orkestra ekibini kovdu

Havayolu ve otel konaklamada taksit sayısı artıyor

Havayolu ve otel konaklamada taksit sayısı artıyor

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğretmenler günü mesajları, sözleri ve şiirleri - 24 Kasım resimli öğretmenler günü mesajları 2018

Öğretmenler günü mesajları, sözleri ve şiirleri - 24 Kasım resimli öğretmenler günü mesajları 2018

İkitelli'de kozmetik atölyesinde yangın! Etrafa ağır bir koku yayıldı

İkitelli'de kozmetik atölyesinde yangın! Etrafa ağır bir koku yayıldı

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yurt genelinde etkili olacak

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yurt genelinde etkili olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Bakanlık duyurdu: 34 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu: 34 terörist etkisiz hale getirildi

AVM'lerde 'Efsane Cuma' izdihamı! Kavga ettiler

AVM'lerde 'Efsane Cuma' izdihamı! Kavga ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.