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Patnos'ta elektrik protestosu sırasında 1 kişi kalp krizinden öldü (2) 

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 23:23 | Son Güncelleme

VALİLİKTEN AÇIKLAMA Ağrı'nın Patnos ilçesinde iddiaya göre, elektrik sayaçlarının direklerin tepesine monte edilmesinin protesto edildiği eylemde, Ali Çelik'in kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmesiyle ilgili valilik açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden asılsız iddiaların ortaya atıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi: "Saat 12.30 sıralarında, Cuma namazı çıkışı Patnos ilçemizde sosyal medya üzerinden örgütlenen bir grubun Aras- Edaş firmasını protesto etmek istediği bilgisi edinilmiştir.

Patnos'ta elektrik protestosu sırasında 1 kişi kalp krizinden öldü (2) 

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Ağrı'nın Patnos ilçesinde iddiaya göre, elektrik sayaçlarının direklerin tepesine monte edilmesinin protesto edildiği eylemde, Ali Çelik'in kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmesiyle ilgili valilik açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden asılsız iddiaların ortaya atıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Saat 12.30 sıralarında, Cuma namazı çıkışı Patnos ilçemizde sosyal medya üzerinden örgütlenen bir grubun Aras- Edaş firmasını protesto etmek istediği bilgisi edinilmiştir. Cuma namazından çıkan cami cemaatinden olan A.Ç. isimli vatandaşın protestolar başlamadan önce cami çıkışında kalp krizi geçirmek sureti ile rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. İyi niyetli olmadığı değerlendirilen kişiler tarafından provakatif amaçlı olarak sosyal medya üzerinden, kalp krizi neticesi hayatını kaybeden bu vatandaşımızın, protestolar sırasında yapılan polis müdahalesi esnasında rahatsızlandığı iddiasıyla asılsız bilgiler yayılmaya çalışılmaktadır. Hayatını kaybeden A.Ç isimli vatandaşımızın ibadet amacıyla gelmiş olduğu camiden çıkan cemaat arasında bulunduğu, protestocu grup ile bir ilgisinin olmadığı, polisin protestocu gruba müdahalesinin şahsın kalp krizi geçirmesinden yaklaşık yarım saat sonra ve vatandaşımızın kalp krizi geçirdiği yer yaklaşık 1 kilometre mesafede Aras Elektrik Şirketi binası yakınında olmuştur. Konunun polis müdahalesi ile yer ve zaman bakımından hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır."

FOTOĞRAFLI

Patnos'ta elektrik protestosu sırasında 1 kişi kalp krizinden öldü (2)

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