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Patnos'ta iki otomobil çarpıştı: 4 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 12:51 | Son Güncelleme

AĞRI'nın Patnos ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti.  Kaza, Patnos ilçesine bağlı Kazanbey köyü yakınlarında saat 04.00 sıralarında meydana geldi.

Semih YARDIMCI/PATNOS (Ağrı), (DHA)- AĞRI'nın Patnos ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Patnos ilçesine bağlı Kazanbey köyü yakınlarında saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Nedim Akgün'ün (23) kullandığı 35 YA 288 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Halis Erim (63) yönetimindeki 46 H 233 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, her iki aracın sürücüsü, araçlarda bulunan İlyas Bekir (31) ve Ramazan Demir (45) ile birlikte 4 kişi hayatını kaybetti. Araçlarda sıkışan 4 kişinin cenazesi, çıkarıldıktan sonra Patnos Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü.

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