Patoloji nedir, neye bakar? Patoloji hangi hastalıkları kapsar?

Birçok insan patolojiyi kanser tanısı koymakla ilişkilendirir, ancak patoloji çok daha geniş bir alandır. Örneğin, bir dermatopatolog, cilt biyopsilerini inceleyerek cilt hastalıklarını teşhis ederken, sitopatologlar hücre örneklerini inceleyerek kanser ve enfeksiyonları belirlerler. Histopatologlar ise doku örneklerini mikroskop altında analiz ederek tıbbi durumların doğru tanılarını koyarlar. Patoloji, sadece teşhis koymakla kalmaz, aynı zamanda hastalıkların nedenlerini ve mekanizmalarını anlamak için de önemlidir.

Patoloji nedir?

Patoloji ne demek sorusuna şu yanıtı verebiliriz:

Patoloji, vücuttaki doku ve hücrelerin yapısını inceleyen ve hastalıkların teşhis edilmesine, sınıflandırılmasına ve takibine odaklanan tıbbın bir dalıdır. Patologlar, biyopsi, sitoloji örnekleri ve ameliyat sırasında alınan doku örneklerini incelerler. Bu incelemeler sonucunda hastalıkların nedenlerini ve etkilerini anlamaya çalışırlar.

Patoloji hangi hastalıkları kapsar?

Patoloji neye bakar sorusuna tek bir yanıt vermek mümkün değildir. Patoloji, vücudun tüm hastalıklarını kapsayan geniş bir tıp dalıdır. Hastalıkların teşhis ve tanısında önemli rol oynar ve doktorların doğru tedavi planı oluşturmalarına yardımcı olur. Patoloji hangi hastalıklara bakar sorusuna şu yanıtları verebiliriz:

Kanser tanısı

Enfeksiyonların teşhisi

Otoimmün hastalıkların tanısı ve takibi

Kalp ve damar hastalıklarının nedeni ve şiddeti

Böbrek hastalıklarının tanısı ve evresi

Sinir sistemi hastalıklarının teşhisi

Akciğer hastalıklarının teşhisi

Sindirim sistemi hastalıklarının teşhisi

Patoloji testi nasıl yapılır?

Patoloji testi, hastanın vücudundan alınan doku veya hücrelerin incelenmesi yoluyla hastalıkların teşhis ve tanısında kullanılan bir yöntemdir. Bu test doktorların hastalığın türünü, evresini ve özelliklerini belirlemelerine yardımcı olur ve tedavi planlaması için önemli bilgiler sağlar. Patoloji genel olarak şu şekilde yapılır:

Numune alınır (Biyopsi, sitoloji, otopsi)

Numune incelenir

Teşhis koyulur

Patoloji sonucunda ne çıkar?

Patoloji sonucu, hastadan alınan doku veya hücrelerin incelenmesi sonucunda elde edilen bulguları içeren bir rapordur. Bu raporda, aşağıdakiler gibi birçok bilgi yer alabilir:

Tanı

Hastalığın tipi ve evresi

Hastalığın özellikleri

Tedaviye yanıt

Prognoz

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.





