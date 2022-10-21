Patoloji sonucu öğrenme: MHRS e-Nabız ile patoloji sonucumu nasıl öğrenebilirim?

e-Devlet üzerinden ya da direkt olarak kullanıcı adı ve şifre ile girilebilen sağlık sistemlerinden biri de e-Nabız sistemidir. Bu uygulamaya internet sitesi ya da telefon uygulaması üzerinden erişilebilir. e-Nabız üzerinden bütün sağlık durumuna, tahlil sonuçlarına, test sonuçlarına ulaşabilmek mümkündür. e-Nabız sistemi aracılığıyla öğrenilen tahlil sonuçları arasında patoloji sonuçları da yer alır. Patoloji sonucu öğrenmek isteyen bir kişi ister e-Devlet hesabı üzerinden isterse de direkt olarak www.enabiz.gov.tr sitesine giriş yapılabilir. Akıllı telefonlar için aplikasyon seçeneği de vardır.

Patoloji sonucu öğrenmek için ne yapılır?

Patoloji sonucu hastadan alınan örnek dokuların mikroskop altında incelenip tanı koyulmasıdır. Patoloji testi sonucunda çeşitli hastalıkların özellikle kanser tanısının koyulabilmesi için önemlidir. Patoloji testleri yalnızca yataklı tedavi kuruluşlarında gerçekleştirilebilir. Vücuttan alınan sıvı, doku ya da organ örnekleri patoloji testi kapsamında değerlendirilir.

Testin sonucunu öğrenmek için testin yapıldığı hastaneye gitme ya da hastaneyi arama gerekliliği duyulmaz. Sonuçlar e-Nabız ya da MHRS sistemleri üzerinden görülebilir. Mobil telefonlara yüklenebilen e-Nabız aplikasyonu ya da www.enabiz.gov.tr internet sitesi üzerinden e-Nabız sistemine giriş yapılabilir. Kişiler e-Devlet hesaplarına kimlik numarası ve şifrelerini girerek de e-Nabız sistemine giriş yapabilirler.

Patoloji sonucu sorgulama nasıl yapılır?

Doktor tarafından patoloji testine gerek duyulan hastalar alınan randevunun ardından patoloji testi yaptırır. Testten sonra alınan parçaya ya da 2 günden 15 güne kadar varan bir bekleme süresi vardır. Bu süre içinde sonuçların çıkıp çıkmadığı çeşitli şekillerde kontrol edilebilir. Sonuçlar için testin yapıldığı hastaneye gitmek, hastaneyi telefonla aramak, hastanenin varsa e-sonuç sitesini kullanmak gibi yollar bulunur. Ancak daha hızlı ve pratik yollar da vardır.

Patoloji sonuçlarına e-Nabız internet sitesinden ya da mobil uygulamasından ulaşılabilir. e-Devlet ya da direkt olarak e-Nabız ve MHRS sistemlerine kimlik bilgileri ve kişiye özel şifre aracılığıyla sisteme girilebilir. Açılan sayfada tüm kişisel sağlık bilgileri, randevular, aşılar gibi bilgiler görüntülenir. Test sonuçları da ana sayfada çıkar. Açılan sayfada "Tahlillerim" ya da "Sonuçlarım" bölümlerinden, yaptırılan patoloji testinin sonucuna tıklanılır. Eğer sonuçlar çıktıysa bu ekran aracılığı ile sonucu görebilmek mümkündür.

e-Nabız patoloji sonucu öğrenme işlemi

Her Türk vatandaşının sağlık ocağında ya da hastanelerde yaptırdığı tahlillerin sonucunu e-Nabız sistemi üzerinden görebilmesi mümkündür. e-Nabız sistemi kişinin tüm test sonuçlarını ve sağlık durumunu takip edebilmesini sağlar. Hastanelerde yapılan patoloji testlerinin sonucunu da e-Nabız sisteminden öğrenebilir.

Tahlil yaptırdığı hastaneye ya da sağlık kuruluşuna gitmek zorunda kalmadan yapılan patoloji test sonuçları için bekleme gereği duymadan, sonuçlar çıktıktan sonra e-Nabız sistemine giriş yaparak patoloji sonucunu öğrenebilirler. Bunun için e-Nabız sistemine kayıtlı şifre ve kullanıcı adı ile girip "Tahlillerim" bölümünden sonuçlar incelenebilir. Peki, patoloji sonucu SMS ile bildirilir mi?

Bazı özel hastanelerde patoloji testlerinin sonuçları hastalara kısa mesaj yolu ile gönderilir. Ancak bu uygulama her hastanede bulunmayabilir. Testi yaptırdığınız hastanede böyle bir hizmet varsa patoloji sonucu SMS olarak gelebilir fakat patoloji sonuçlarının SMS ile bilgilendirilmesi gibi bir şart yoktur.

MHRS patoloji sonucu öğrenme işlemi

MHRS kısaltması ile anılan "Merkezi Hekim Randevu Sistemi" aracılığı ile tüm tahlil sonuçları görülebilir. Yaptırılan patoloji testlerinin sonuçlarına da bu sistem üzerinden ulaşılır. Patoloji raporlarında hastanın kimlik bilgileri, örneğin alındığı tarih ve saat, örneğin adı, alınma yöntemi, inceleme yöntemleri ve patoloji testini yapan doktorun durum ile ilgili bulgular ve ön tanı yer almaktadır. Tüm bu bilgiler oluşturulan rapora işlenerek MHRS üzerinden incelenebilir. MHRS patoloji sonucunu alarak kişi direkt olarak kontrol için doktora başvurabilir.

Patoloji sonucu kaç günde çıkar?

Patoloji testi yaptıran kişiler sonuçlar için 2 ila 7 gün arası beklemek durumunda kalır. Alınan parçanın türüne göre bu gün sayısı 10 ya da 15 gün arası da değişkenlik gösterebilir. Sonuçların çıkması testin yapıldığı hastanenin yoğunluk derecesine göre değişkenlik de gösterebilir. Çok yoğun bir hastanede sonuçlar biraz daha geç çıkabilir. Ancak sonucun çıkabileceği gün sayısı en fazla 15 olarak belirlenmiştir.



