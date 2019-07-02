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Patoz makinesine kapılan çiftçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 13:42 | Son Güncelleme

ADIYAMAN Tut ilçesinde, kolunu patoz makinesine kaptırarak ağır yaralanan Bülent Gültekin (20) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Patoz makinesine kapılan çiftçi öldü

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN Tut ilçesinde, kolunu patoz makinesine kaptırarak ağır yaralanan Bülent Gültekin (20) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, öğle saatlerinde Taşlıca köyünde meydana geldi. Ailesiyle tarlada çalışan Bülent Gültekin, buğday ayıklayan patoza dalgınlık sonucu kolunu kaptırdı. Ağır yaralanan Gültekin, makinenin durdurulmasının ardından çağırılan ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servisinde tedavi altına alınan Gültekin, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Gültekin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Hastaneye akın eden yakınları ise ölüm haberi ile sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü,
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

​FOTOĞRAFLI

Patoz makinesine kapılan çiftçi öldü

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