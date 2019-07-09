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’Patpat’ hırsızları tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 19:25 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, 3 adet ’patpat’ olarak tabir edilen tarım aracını çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Gözaltına alınan şüphelilerin farklı zamanlarda ’patpat’ olarak adlandırılan 3 tarım aracını çaldıkları belirlendi.

’Patpat’ hırsızları tutuklandı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, 3 adet ’patpat’ olarak tabir edilen tarım aracını çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin farklı zamanlarda ’patpat’ olarak adlandırılan 3 tarım aracını çaldıkları belirlendi. Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden R.E. ve U.K. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, İ.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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