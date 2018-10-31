Patpat ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde, ters yönde ilerleyen tarım aracı patpat ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Cumayeri ilçesi Atatürk Caddesi İlçe Jandarma Komutanlığı lojmanları önünde meydana geldi. Nebi Kap yönetimindeki 81 EC 702 plakalı otomobil, ters yönden gelen Ahmet Usta yönetimindeki patpat ile çarpıştı. Kazada, Ahmet Usta ile refüje çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Necmi Kap yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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