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Patpat kanala uçtu: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 17:45 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hakimiyeti kaybolarak kanala uçan patpat’da bulunan iki kişi yaralandı.Kaza, öğle saatlerinde Ferizli ilçesi Gölkent mahallesinde meydana geldi.

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hakimiyeti kaybolarak kanala uçan patpat’da bulunan iki kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Ferizli ilçesi Gölkent mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, patpat ile tarlaya gitmekte olan L.Ö., isimli çiftçi bir anda hakimiyetini kaybederek kanala uçtu. Kendi çabaları ile kanala uçan patpatın üstüne çıkmayı başaran sürücü ve yanında bulunan bir kişiyi o esnada orada balık tutan vatandaşlar bulundukları yerden çıkardı. Vatandaşların haber vermesiyle kaza yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü L.Ö., ve yanındaki ismi öğrenilemeyen bir kişi tedavilerinin ardından en yakın hastaneye sevk edildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Patpat kanala uçtu: 2 yaralı

Patpat kanala uçtu: 2 yaralı

Patpat kanala uçtu: 2 yaralı

Patpat kanala uçtu: 2 yaralı

Patpat kanala uçtu: 2 yaralı

Patpat kanala uçtu: 2 yaralı

Patpat kanala uçtu: 2 yaralı

Patpat kanala uçtu: 2 yaralı

Patpat kanala uçtu: 2 yaralı

Patpat kanala uçtu: 2 yaralı

Patpat kanala uçtu: 2 yaralı

Patpat kanala uçtu: 2 yaralı

Patpat kanala uçtu: 2 yaralı
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