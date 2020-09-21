HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Patpat kazası: 1 yaralı

Patpat kazası: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 19:16 | Son Güncelleme

Samsun’un Terme ilçesinde tarım aracı patpatın devrildiği kazada sürücü yaralandı.Olay, Samsun’un Terme ilçesi Uzungazi mevkiinde meydana geldi.

Patpat kazası: 1 yaralı

Samsun’un Terme ilçesinde tarım aracı patpatın devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Olay, Samsun’un Terme ilçesi Uzungazi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, patpat ile bahçesine gitmekte olan Yasin Pala (19), beton yol üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan boş araziye devrildi. Kaza sonrasında patpat kullanılamaz hale gelirken, araç sürücüsü kazayı yaralı olarak atlattı. Olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından yaralı sürücü Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halay çekerken basıldılar! İşte cezası Halay çekerken basıldılar! İşte cezası
İBB'nin yüzde 33'lük zammı tepki çekmişti! Açıklama geldiİBB'nin yüzde 33'lük zammı tepki çekmişti! Açıklama geldi
AÖF CD ne demek? AÖF CD ile geçilir mi? AÖF CD ne demek? AÖF CD ile geçilir mi?
En Çok Okunan Haberler
Cübbeli Ahmet'in sözleri gündem olmuştu! Açıklama geldi
Cübbeli Ahmet'in sözleri gündem olmuştu! Açıklama geldi
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Ümitcan Uygun'dan Aleyna Çakır itirafı! Yeni detaylar şoke etti
Ümitcan Uygun'dan Aleyna Çakır itirafı! Yeni detaylar şoke etti
Necati Şaşmaz'ın oğlu büyüdü! Tıpkı babası...
Necati Şaşmaz'ın oğlu büyüdü! Tıpkı babası...
Dehşet anları! Eşinin boğazını kesti, eşarpla boğmaya çalıştı
Dehşet anları! Eşinin boğazını kesti, eşarpla boğmaya çalıştı
Sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Kalın açıkladı
Sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Kalın açıkladı
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Gerçeği bankada öğrendi! 80 bin TL'den satışa çıkardı
Gerçeği bankada öğrendi! 80 bin TL'den satışa çıkardı
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Diğer Haberler
İBB'nin yüzde 33'lük Halk Ekmek zammı tepki çekmişti! Açıklama geldi
İBB'nin yüzde 33'lük zammı tepki çekmişti! Açıklama geldi
Kocaeli'de korku dolu anlar! Telefon direğinden düştü
Korku dolu anlar! Telefon direğinden düştü
Bartın'da acı ölüm! Ceviz toplamak için çıkmıştı...
Acı ölüm! Ceviz toplamak için çıkmıştı...
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu!
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu!
Kahramanmaraş'ta kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri için yeni düzenleme
Bir ilde daha mesai saatleri için düzenlemeye gidildi
Niğde'deki depremin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı
Niğde'deki depremin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.