Patpat kazası: 1 yaralı

Samsun’un Terme ilçesinde tarım aracı patpatın devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Olay, Samsun’un Terme ilçesi Uzungazi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, patpat ile bahçesine gitmekte olan Yasin Pala (19), beton yol üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan boş araziye devrildi. Kaza sonrasında patpat kullanılamaz hale gelirken, araç sürücüsü kazayı yaralı olarak atlattı. Olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından yaralı sürücü Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

