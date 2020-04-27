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  4. Patpat kazasında hayatını kaybetmişti, cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı

Patpat kazasında hayatını kaybetmişti, cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2020 09:27 | Son Güncelleme

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde patpat kazası sırasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki gencin ders sırasında cenaze provasının yapıldığı ortaya çıktı. Hayatını kaybeden gencin ölü rolü yaptığı görüntüler yürekleri acıttı.

Çaybaşı’nın Kapılı Mahallesi’nde meydana gelen kazada patpat diye tabir edilen tarım aracı ile bahçede çift sürerken bir anda dengesini kaybeden ve sapana dolanarak kaza geçirerek ağır yaralanan 17 yaşındaki Beytullah Anık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

PROVA GERÇEK OLDU

Beytullah Anık ve arkadaşlarının geçen yıl okulda cenaze namazı dersi işlediği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Beytullah Anık’ın tabutun içerisinde arkadaşları tarafından cenazesinin kılındığı görülüyor. İmamlık yapan bir arkadaşı uygulanan ders gereği Beytullah Anık için kılınan cenaze namazında helallik istiyor. Görüntülerin son bölümünde ise cenaze, cenaze aracına taşınıyor.

Geçen yıl provasını yaptığı cenazesi bu yıl gerçek olan Anık’ın hayatını kaybettiğini duyan arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
ordu cenaze prova

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