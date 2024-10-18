Patpat kontrolden çıkarak uçuruma devrildi! 1 ölü, 9 yaralı

Kaza, Yayladağı ilçesi Bezge Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki patpat, kontrolden çıkarak uçuruma devrildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 10 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ!

Yaralılardan Hatice H., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır