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  4. Patpat kontrolden çıkarak uçuruma devrildi! 1 ölü, 9 yaralı

Patpat kontrolden çıkarak uçuruma devrildi! 1 ölü, 9 yaralı

18.10.2024 23:17
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Hatay'da seyir halindeki patpat, kontrolden çıkarak uçuruma devrildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Patpattaki 9 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Patpat kontrolden çıkarak uçuruma devrildi! 1 ölü, 9 yaralı

Kaza, Yayladağı ilçesi Bezge Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki patpat, kontrolden çıkarak uçuruma devrildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 10 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ!

Yaralılardan Hatice H., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İtfaiye kaza patpat
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