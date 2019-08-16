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Patpattan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 18:24 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde park halinde bulunan ve ’patpat’ olarak tabir edilen araçta oyun oynarken dengesini kaybederek düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.Şuhut ilçesine bağlı Atlıhisar köyü merkezindeki bir kahvehane önünde park halinde bulunan patpat diye tabir edilen aracın üzerinde oyun oynadığı esnada dengesini kaybetmesi sonucu düşen 2 yaşındaki Furkan A.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde park halinde bulunan ve ’patpat’ olarak tabir edilen araçta oyun oynarken dengesini kaybederek düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.
Şuhut ilçesine bağlı Atlıhisar köyü merkezindeki bir kahvehane önünde park halinde bulunan patpat diye tabir edilen aracın üzerinde oyun oynadığı esnada dengesini kaybetmesi sonucu düşen 2 yaşındaki Furkan A. yaralandı. Olayı göre çevredeki vatandaşların haber vermesi ile kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı çocuğu Şuhut Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Çocuğun Şuhut Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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