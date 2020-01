Patrick Dawson ile 8.3 Visions of N’Zoth Üzerine

Hazır hikayeye devam ederken aklımıza takılan en önemli soru ise Void Lord’lar. Bu arkadaşlar ne yapıyor, neredeler ve ne zaman ortaya çıkacaklar? TBC zamanı dışında bayağıdır sessiz sedasız durmaları, birçok WoW oyuncusunu merakta bırakıyor. Gördüğümüz birçok kötünün ardından, daha fazlasını beklemek mantıklı aslında. Güzel haber ise Dawson, Void Lod’lar hakkında ucundan da olsa bilgi vermekten çekinmedi: “Evet son Old God’ı öldürüyoruz. Bu kısımda çok değişik şeyler olacak ve Void Lord’ların son yaverlerinin ölümüne karşı nasıl bir cevap verebileceğini görebiliriz. Ama ileriye bakmamız lazım. Void Lord’lar kesinlikle olayları inceliyor, neler olduğunu biliyorlar ve büyük ihtimal mutlu değiller konu hakkında. Oyundaki kötü karakterlere gelince, WoW o kadar büyük bir hikayeye sahip ki bir sürü kötü karakteri ziyaret edebiliriz ve derinlere inebiliriz. İlerleyen pakette ise hikayede bildiğimiz ama gidilmemiş bir yeri ziyaret edeceğiz ve bu, bizlere bazı karakterin alt yapılarının hazırlanmasında yardımcı olacak. Önümüzde zengin bir hikaye var. Şu an olanlar şeyler ileride bazı şeylere yol açacak gibi.”

Dönelim Black Empire konusuna. Oyundaki önemi oldukça büyük ve oyunun hikaye kısmında biraz hızlı ilerlediği de gerçek. Durum böyle olunca arkada dönen senaryoyu hepimiz merak ediyoruz. Daha fazlasını görüp göremeyeceğimiz konusunda ise Dawson şu cevabı verdi: “İleride nereye gideceğimizi şu an açıklayamayız. Daha derinlerine inebiliriz. Ancak şu aralar bunu düşünmüyoruz. WoW dünyasına baktığımzda çıkardığımız içerik güncellemeleri aslında “lore” anlamında büyük oluyor. 1 Patch’te bütün Argus’u bitirdik. Black Empire’da tamamıyla aslında girmiyoruz. Orada N’zoth ve N’ylotha’ya odaklanıyoruz. İlerisi için kapıyı açık bırakıyoruz. Son Old God’ı öldürmek çok heyecanlı olacak.”

Teknik noktada Legendary Cloak’ları unutmak çok zor. Peki olacak mı? Veya bir yakalama mekaniği olacak mı geri dönen oyuncular ve alt karaktere sahip oyuncular için? Patrick Dawson’ın cevabı oldukça net: “Geri dönen oyuncular için bu yeni bir mekanik olacağından yakalayacağı bir şey olmayacak, direk buradan başlayacak. Oyuna girip onu alıp direk başlayacaksınız. Bu kısımda alt karakterler için süreci hızlandıracak bir mekanik şuan bulunmuyor. Pelerinin o kadar güçlü olduğunu düşüyorum ki 1-2 haftalık ilerleme bile onun ağacında sizleri daha güçlü hissettirecek. Her hafta eklenerek katlanacak ve Horrific Vision’ları daha rahat yapacaksınız. Alt karaktere sahip olanlar ise yüksek seviyedeki ilerlemeyi anında yapamayacak. Bu ödül döngüsünden geçmesi gerekiyor. Her karakterin kendi özel bir hikayesi var daha önce bahsettiğim gibi. Buna bağlı bir oyun yapmaktayız.” Alliance ve Horde. Yıllardır bu savaşı veriyoruz. Bir Horde oyuncusu iseniz Alliance’da da bazı Allied Race’leri oynamak isteyeceksiniz. Ancak yeni karakteri seviye atlatmak ve iyi gear sahibi yapmak, eskisinden daha zahmetli. Aynı durum, Alliance için de geçerli tabii ki. Yakalama mekaniğinin olması, bir noktada işe yarayabilirdi. Dawson: “Bir Horde oyuncusu olarak aynı sorunu ben de yaşıyorum. Daha yeni Kul Tiran ırkını Alliance’da açabildim. Dediğin gibi bunu yapmak çok zor. Zandalari Troll’leri, Horde karakterimde oynarken direk açtım zaten. Allied Race’lere uyguladığımız bazı şeyleri eski Allied Race’ler için gevşeteceğiz. Bu konuda iyi hissediyoruz. İlerleyen zamanda farklı ırkları da buna dahil edebiliriz. Allied Race’lerin bu kadar popüler olmasının sebebi hayranlar aslında. Arkasındaki hikayeler ve onları bir müttefik olarak yanınıza alma sürecinizin arkasında bir sebep var. Bir Horde oyuncusu olarak Kul Tiran’lar hakkında bir şey bilmiyorsunuz aslında. Ya da çok az şey biliyorsunuz ama umurunuzda değil. Bundan dolayı Alliance bir karakterle bu hikayeyi yapmak daha önemli. Şu anki sınırlamaları gevşetmeyi pek düşünmüyoruz ama geçmişte yapmıştık.”

PTR’da çoğumuz zaman harcadık. Bu süreçte neler oldu, neler bitti en iyi siz biliyorsunuz. Bu durumda şu an raid için bir zaman sınırlaması konusu kafalarda ve ne zaman geleceği. Dawson: “Bir zaman sınırlamasından şu an itibariyle bilgim yok. Tabii ki ilerleme önemli bir nokta. İlk günden N’yalotha’nın son boss’unu öldüremezsiniz. Mythic raidi 2. Hafta açıyoruz. Bunun dışında bir zaman sınırlaması yok. Kendi oyun testlerimde birkaç saat içerisinde yüksek kademe içeriklere (horrific vision’a) girebilir seviyeye gelmiştim. İlk günden bunu yapabilmek çok iyi oldu.”

BFA’nın her patch’inde bir progression sistemi geldi. Azerite Gear (kolye), Essence ve şimdi gelecek Titan araştırması ve Legendary Cloak. Oynanış olarak yeni bir oynanışa geçiyoruz her zaman. Peki bunu her expansion’da hikayeyle alakalı olarak görecek miyiz? Nzoth’u öldürdük diye Corruption Gear’ı kaldırıp başka bir şeyle mi getireceğiz? Dawson: “BFA’da diğer expansion’lara göre daha fazla sistem güncellemesi denedik. Ama geriye baktığımzda bu yeni bir kavram değil WoW için. Bir sistem yaratıp onu direk bırakmadık tüm expansion için. Legion’da mesela, daha sonra Relic’ler devreye girdi. Şu an gelecek Corrupted Gear’a gelen PTR geri dönüşlerinden şahsen memnunum. Essence mesela bu patch için büyük bir şeydi. 8.3’te daha fazla ekliyoruz. Genelde bu tip olan (corrupted / şu anki hikaye bazlı eşyaları) eşyaları o hikayeyle devam ettirmeyi seviyoruz. Ama oynanış olarak başka hikayeye geçiyorken değiştirebiliyoruz. Şu anki bu Gear’lar, bu hikayeye bağlı. İleride ne yaparız bilmiyorum, bundan bize geri dönüş lazım.”