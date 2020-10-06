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Patrick J Adams'dan Meghan Markle itirafı: Aramaya bile korkuyorum

06.10.2020 16:02 | Son Güncelleme:
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Patrick J Adams'dan Meghan Markle itirafı: Aramaya bile korkuyorum

Meghan Markle'ı şöhrete ulaştıran Suits dizisinden rol arkadaşı Patrick J Adams çarpıcı itiraflarda bulundu. Adams, evlendikten sonra Markle ile görüşmediklerini, aramaya bile korktuğunu itiraf ettib

Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD’de yaşama kararı alan Prens Harry ve eşi Meghan Markle, İngiliz basınının manşetlerinden düşmüyor. Son dönemde Santa Barbara’da aldıkları 15 milyon dolarlık (116 milyon TL) ev ve Netflix’le yaptıkları anlaşmayla gündeme gelen çiftle ilgili, Markle’ın eski rol arkadaşı Patrick J Adams konuştu.

Suits dizisinde Markle’ın hayat arkadaşı olan Adams, Radio Times’a Meghan’la ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Meghan’ın hayatının tamamen dolu olduğunu söyleyen Adams, yaşadıklarını izlemesinin zor olduğunu ancak bunu iyi idare ettiğini düşündüğünü ifade etti.

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Çiftin 2018 yılında düzenlenen düğününe de katılan Adams, “Meghan’ın kalbinden geçenleri ve ne kadar merhametli biri olduğunu bilirken yaşadıklarını izlemek oldukça zordu. Arkadaşlarınızın biraz yalnız bırakılmasını ve hayatlarını kurmasını istiyorsunuz” diye konuştu.

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Evlendikten sonra zaman geçiremediklerini çünkü Markle’ın çok fazla yönlendirildiğini öne süren Adams, rol arkadaşını aramaya bile çekindiğini söyledi. Adams, “Onu her an arayabileceğimi biliyordum buna şüphem yok. Ama ne söyleyeceğimi bilmiyordum, gözüm korktu. Çocuklarımız doğduktan sonra birbirimize mesajlar ve hediyeler gönderdik ama sanırım biraz korktum” dedi.

BÖLÜM BAŞI 387 BİN TL

ABD’de büyük bir izleyici kitlesi bulunan Suits dizisi 9 sezon boyunca yayınlandı. Markle, Prens Harry ile evlilik kararı almasının ardından 7. sezonun sonunda diziden ayrıldı. Markle’ın Rachel Zane karakterini canladırdığı diziden bölüm başına 50 bin dolar (387 bin TL) ücret aldığı belirtiliyor.

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