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Patrick Watson 8 yıl aradan sonra İstanbul'da konser verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 16:51 | Son Güncelleme

Sanatçı, 14 Mart 2020'de Zorlu PSM'de sahne alacak

İSTANBUL (AA) - Kanadalı şarkıcı, söz yazarı, film müziği bestecisi ve piyanist Patrick Watson, yeni albümünün dünya turnesi kapsamında, 8 yıl aradan sonra 14 Mart 2020'de İstanbul'da müzikseverlerle bir araya gelecek.

The Cinematic Orchestra, John Cale, Cold War Kids, Feist ve James Brown gibi sanatçılarla aynı sahneyi paylaşan indie folk ve rock sanatçısı Watson, 14 Mart 2020'de Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) sahne alacak.

Yaptığı müziklerle Andrew Bird, Jeff Buckley ve Pink Floyd gibi sanatçılara atıfta bulunan ünlü şarkıcı, Je Te Laisserai Des Mots, The Great Escape ve Melody Noir gibi klasikleşen parçalarının yanı sıra yeni eserlerini, Zorlu PSM %100 Studio'da dinleyicilerin beğenisine sunacak.

Konserin biletleri ise 4 Eylül'den itibaren Biletix ve Zorlu PSM gişelerinden satışa çıkacak.

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Patrick Watson Zorlu PSM

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