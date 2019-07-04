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Patrik Bartholomeos'tan İmamoğlu'na ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 11:29 | Son Güncelleme

Fener Rum Patriği Bartholomeos: - "Cemaatimizin ve hepimizin hayır dualarını kendilerine getirdik" - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: - "Altını çizmek isterim. Patrikhanenin İstanbul'da bulunması çok kıymetlidir"

İSTANBUL (AA) - Fener Rum Patriği Bartholomeos, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinin Saraçhane'deki binasının başkanlık makamında gerçekleşen ziyaret, basına kapalı yaklaşık yarım sürdü.

Görüşmenin ardından Bartholomeos ve İmamoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bartholomeos, patrikhane, cemaati ve şahsı adına yeni seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na tebrik ve nezaket ziyaretinde bulunduklarını söyledi.

İmamoğlu ile eskiden beri tanıştıklarını belirten Patrik Bartholomeos, "Geçen Noel Bayramımızda kendileri Patrikhanemize teşrif ettiler. Konuşmamız esnasında, cemaatimizin ve hepimizin hayır dualarını kendilerine getirdik." dedi.

İstanbul'un çok kültürlü bir şehir olduğunu ve burada bütün inançlara mensup insanların yaşadığını dile getiren Bartholomeos, Patrikhanenin İstanbul topraklarında bulunmasının önemine işaret etti.

Bartholomeos, "17 asırlık bir kurumdan bahsediyoruz ve yalnız dini bir kurum değildir. Patrikhanemiz, medeniyete ve kültüre büyük katkı sağlamıştır asırlar boyunca. Bu açıdan, Sayın Başkanımızın, patrikhanemize ve cemaatimize karşı ilgisini talep ettik. Kendisi, bildiğimiz gibi iyi niyetli bir insandır. Bütün İstanbullulara ayrımcılık yapmaksızın hareket edecektir dönemi esnasında. Bize çok kısa bir zamanda randevu verdikleri için müteşekkiriz. Kendilerine, ailelerine ve bütün İstanbullulara bu vesileyle Patrikhanemizin ve naçiz şahsımın hayır dualarını arz etmek, iletmek istiyorum." diye konuştu.

- "İnanç masası kuracağız"

Ekrem İmamoğlu ise kadim kent İstanbul'daki tüm manevi değerlere karşı eşitlikçi bir tavır göstereceklerini anlatarak, belediyede bir inanç masası kuracaklarını söyledi.

Bu inanç masasını, şehri yöneten belediye başkanının her inanca saygılı, her inanca eşitlikçi tavrı ortaya koyma adına aktif hale getireceklerini belirten İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bu ve bunun gibi çalışmaların şehrimize huzur getirmesi, ilişkilerin sağlıklı yürümesi ve her bireyine, vatandaşına eşit tavrı göstermesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Yol haritamızda İstanbul'a bakışımız böyledir. Altını çizmek isterim. Patrikhanenin İstanbul'da bulunması çok kıymetlidir. Dünyaya açılma noktasında aktif dönem başlatacağımız İstanbul'umuzda Patrikhanenin de yurt dışına dönük faaliyetlerimizde kendi cemaat mensuplarıyla özellikle iş birliği yapması ve bu kentin tanıtılması noktasında bize katkı sunmaları talebime 'Hep birlikte oluruz.' ifadesi bizi çok memnun etmiştir. Onur duydum. Her şeyin çok güzel olacağı bir dönemi İstanbul'umuza yaşatırız."

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Ekrem İmamoğlu Fener Rum Patriği İBB Patrik tebrik ziyareti

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