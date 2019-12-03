HABER

Patrik Bartholomeos'un evinden hırsızlık girişiminde bulunan 5 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 19:15 | Son Güncelleme

Patrik Bartholomeos'un evinden hırsızlık girişiminde bulunan 5 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evinden hırsızlık girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen şüphelilerin savcılık ifadesi tamamlandı. Zanlılar, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, Barholomeos'un evinin yanı sıra sunucu Esra Erol'un da aralarında bulunduğu 11 kişinin daha evinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 5 zanlının tutuklanmasına karar verdi.

- Olay hakkında

Tarabya'daki bir sitede oturan Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine 14 Kasım'da hırsızlık amacıyla giren şüpheliler, hizmetlinin durumu fark etmesi üzerine kaçmış, polis ekipleri şüphelilerinin kullandığı aracı Kartal'da tespit etmişti.

Bölgedeki bir evden çıkan maskeli şüpheliler, bindikleri araçla kaçmaya çalışırken, kendilerini durdurmak isteyen polis ekiplerinin araçlarına çarpmıştı. Bu sırada silah teşhirinde bulunan şüphelilerden biri tabancayla vurularak hafif yaralı şekilde yakalanmış, polis ekiplerinin lastiklerine ateş açıp durdurduğu araçtaki 4 şüpheli de gözaltına alınmıştı. Ayrıca 3 polis memuru hafif yaralanmış, 3 ekip otosu zarar görmüştü.

Şüphelilerden bazılarının kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, bir kısmının da çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilmişti.

PARTNERO işten aldığı maaşı açıkladıO işten aldığı maaşı açıkladı
Denetimler yetkisiz çakar kullanımını önlediDenetimler yetkisiz çakar kullanımını önledi
Türkiye Mülteciler Konusunda Avrupa’yı İkna Edecek mi?Türkiye Mülteciler Konusunda Avrupa’yı İkna Edecek mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bartholomeos

En Çok Okunan Haberler

SGK soruşturması genişliyor

SGK soruşturması genişliyor

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Tüm vatandaşları ilgilendiriyor!

Tüm vatandaşları ilgilendiriyor!

Sert sözler: Şarapla kendini, Yasin'le ise...

Sert sözler: Şarapla kendini, Yasin'le ise...

Çakar lamba bitti derken, tepe lambası kabusu başladı!

Çakar lamba bitti derken, tepe lambası kabusu başladı!

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Yolcu otobüsü kar küreme aracıyla çarpıştı!

Yolcu otobüsü kar küreme aracıyla çarpıştı!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Çok sayıda ekip sevk edildi

Vatan Caddesi'nde hareketli anlar!

Ayrı yaşadığı eşini araç içinde kurşun yağmuruna tuttu!

Ayrı yaşadığı eşini araç içinde kurşun yağmuruna tuttu!

Kadıköy’de çadırla beraber uçan pazarcı o anları anlattı

Çadırla beraber uçtu! O anları anlattı

İBB'de Ulaşım Planlama Müdürlüğü’ne Utku Cihan, Birim Fiyat ve Standartlar Müdürlüğü’ne Canan Melikler atandı

İBB'de iki yeni atama!

Tunceli'de askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi! Yaralılar var

Askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi! Yaralılar var

İBB açıkladı! Şile'nin ünlü sahili Kumbaba'daki arazi satılıyor

İBB satışa çıkardı! Mahalleli tepki gösterdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.