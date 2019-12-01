Patrik Bartholomeos'un evinden hırsızlık girişiminde bulunan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Dragos'ta bir sokakta bekleyen araç takibe alındı. Bir evden çıkan maskeli şüpheliler, bindikleri araçla kaçmaya çalışırlarken, kendilerini durdurmak isteyen polis ekiplerinin araçlarına çarpmıştı. Bu sırada silah teşhirinde bulunan şüphelilerden biri tabancayla vurularak hafif yaralı şekilde yakalanmıştı. Polis ekiplerinin lastiklerine ateş açıp durdurduğu araçtaki 4 şüpheli daha yakalanmıştı.

Şüphelilerden 2 silah, koleksiyon tespih, ziynet eşyası ve kontak anahtarları ele geçirildiği operasyonda 3 polis memuru hafif yaralanmış, 3 ekip otosu da zarar görmüştü. Polise silah teşhirinde bulunan şüpheli Serhat K. hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 7'si hırsızlık 14 suçtan kaydı bulunduğu belirlenmişti. Şüphelilerden Hüseyin Ç. hakkında 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 4 farklı suçtan arandığı, 42 de suç kaydının olduğu tespit edilmişti. Volkan Ç.'nin, 13'ü hırsızlık 34 suçtan kaydının bulunduğu, Fırat D. hakkında da 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu, cezaevinden firar ettiği ve 25'i hırsızlık olmak üzere 34 suç kaydının bulunduğu saptanmıştı. Şüpheli Mustafa K'nin ise 16'sı hırsızlık olmak üzere 23 suçtan kaydı olduğu anlaşılmıştı.

