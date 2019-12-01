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Patrik Bartholomeos'un evinden hırsızlık girişiminde bulunan şüpheliler adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 14:50 | Son Güncelleme

Patrik Bartholomeos'un evinden hırsızlık girişiminde bulunan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Patrik Bartholomeos'un evinden hırsızlık girişiminde bulunan şüpheliler adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evinden hırsızlık girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Barholomeos'un evinin yanı sıra sunucu Esra Erol'un da aralarında bulunduğu 11 kişinin evinden hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Tarabya'daki bir sitede oturan Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine 14 Kasım'da hırsızlık amacıyla giren şüpheliler, hizmetlinin durumu fark etmesi üzerine kaçmıştı.

Bartholomeos'un evinin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hırsızlık şüphelilerinin kulandığı aracı Kartal'da tespit etti.

Dragos'ta bir sokakta bekleyen araç takibe alındı. Bir evden çıkan maskeli şüpheliler, bindikleri araçla kaçmaya çalışırlarken, kendilerini durdurmak isteyen polis ekiplerinin araçlarına çarpmıştı. Bu sırada silah teşhirinde bulunan şüphelilerden biri tabancayla vurularak hafif yaralı şekilde yakalanmıştı. Polis ekiplerinin lastiklerine ateş açıp durdurduğu araçtaki 4 şüpheli daha yakalanmıştı.

Şüphelilerden 2 silah, koleksiyon tespih, ziynet eşyası ve kontak anahtarları ele geçirildiği operasyonda 3 polis memuru hafif yaralanmış, 3 ekip otosu da zarar görmüştü. Polise silah teşhirinde bulunan şüpheli Serhat K. hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 7'si hırsızlık 14 suçtan kaydı bulunduğu belirlenmişti. Şüphelilerden Hüseyin Ç. hakkında 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 4 farklı suçtan arandığı, 42 de suç kaydının olduğu tespit edilmişti. Volkan Ç.'nin, 13'ü hırsızlık 34 suçtan kaydının bulunduğu, Fırat D. hakkında da 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu, cezaevinden firar ettiği ve 25'i hırsızlık olmak üzere 34 suç kaydının bulunduğu saptanmıştı. Şüpheli Mustafa K'nin ise 16'sı hırsızlık olmak üzere 23 suçtan kaydı olduğu anlaşılmıştı.

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Patrik Bartholomeos

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