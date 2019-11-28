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Patrik Bartholomeos'un evinden hırsızlık girişiminde bulunan şüphelilerinin işlemleri sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 20:03 | Son Güncelleme

Zanlıların, sunucu Esra Erol'un da aralarında bulunduğu 11 kişinin evinden hırsızlık yaptıkları belirlendi

İSTANBUL (AA) - Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evinden hırsızlık girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, dün Kartal'da yakalanan şüphelilerin 14-27 Kasım'da Kartal, Maltepe, Üsküdar, Sarıyer ve Beşiktaş'ta, aralarında sunucu Esra Erol'un da bulunduğu 11 tanınmış kişi ile iş insanının evlerinden hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Zanlıların genellikle 19.00-22.00'de ışığı yanık olmayan lüks evleri hedef olarak seçtikleri belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor

- Zanlıların yakalanması

Tarabya'daki bir sitede oturan Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine 14 Kasım'da hırsızlık amacıyla giren şüpheliler, evdeki hizmetlinin durumu fark etmesi üzerine kaçmıştı.

Bartholomeos'un evinin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, zanlıların kullandığı aracı tespit etmiş, Kartal'da görülmesi üzerine araç takibe alınmıştı.

Dragos'ta bir sokakta bekleyen aracı takip eden ekipler, bir evden çıkan maskeli 3 şüpheliye araca binip kaçmaya çalışırken "dur" ihtarında bulunmuş, polis araçlarına çarparak kaçmaya çalışan şüphelilerden biri silah teşhirinde bulununca vurularak, diğer 4 şüpheli de aracın lastiklerine açılan ateşle durdurularak yakalanmıştı.

Şüphelilerin üstünde 2 silah, koleksiyon tespih, ziynet eşyası ve kontak anahtarları bulunmuş, operasyonda 3 polis aracı zarar görmüş, 3 polis de hafif yaralanmıştı.

Bu arada, polise silah teşhirinde bulunan Serhat K. hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 7'si hırsızlık 14 suçtan kaydı bulunduğu, Hüseyin Ç. hakkında 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve şüphelinin 4 farklı suçtan arandığı, 42 suç kaydı olduğu, Volkan Ç'nin 13'ü hırsızlık 34 suçtan kaydı bulunduğu, Fırat D. hakkında 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve cezaevinden firar ettiği, 25'i hırsızlık olmak üzere 34 suç kaydı bulunduğu Mustafa K'nin ise 16'sı hırsızlık 23 suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Ayrıca, şüphelilerin kullandıkları aracın ve plakanın çalıntı olduğu, mavi renkli araca beyaz kaplama yapıldığı tespit edildi.

- Şüphelilerin yakalanma anları kaydedildi

Bu arada, şüphelilerin yakalanma anları da güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, zanlıların kaçmaya çalıştığı aracın, polis araçlarıyla sıkıştırılarak durdurulduğu ve araçlarda hasar meydana geldiği görülüyor.

Şüphelilerin Kartal'daki eve gelme, eve tırmanarak girme ve çaldıkları malzemelerle çıkma görüntüleri de kameralarca kaydedildi.

Diğer görüntüde ise şüphelilerin polis ekiplerince yakalanma anı yer alıyor.

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