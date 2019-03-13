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Patrik Mutafyan için 17 Mart'ta cenaze töreni düzenlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 15:27 | Son Güncelleme

Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan'ın uğurlama töreni, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde 17 Mart Pazar günü saat 10.00'da dini tören esnasında yapılacak - Mutafyan'ın cenazesi, Şişli Ermeni Mezarlığı'nda patriklik bölümüne defnedilecek

İSTANBUL (AA) - Tedavi gördüğü hastanede 63 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan için 17 Mart Pazar günü cenaze töreni düzenlenecek.

Mesrob Mutafyan'ın uğurlama töreni, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde saat 10.00'da dini tören esnasında gerçekleştirilecek.

Mutafyan'ın cenazesi, kilisede yarın ve cuma günü saat 15.00-18.00 arasında katafalka konulacak.

Cenaze töreni için Ermenistan'dan, Lübnan'dan, Kudüs'ten, Vatikan'dan kilise temsilcileri gelecek. Türkiye'deki kiliselerin temsilcilerinin yanı sıra yabancı misyon temsilcilerinin de törende yer alması bekleniyor.

Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın cenazesi, Şişli Ermeni Mezarlığı'nda patriklik bölümüne defnedilecek.

Türkiye Ermenileri'nin 84. Patriği Mesrob Mutafyan, 8 Mart'ta sekiz yıldır tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde vefat etmişti.

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Kumkapı Meryem Ana Kilisesi Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan

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