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Patrik Mutafyan için cenaze töreni düzenlendi (6)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 15:34 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Ermenileri Patriği II.

Yılmaz BEZGİN-Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan için Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nde cenaze töreni düzenleniyor. Tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde 63 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan için düzenlenen cenaze töreni Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nde saat 10.00'da başladı. Mutafyan'ın cenazesi, yapılan uğurlama töreninin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'nda patriklik bölümüne defnedilecek.

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