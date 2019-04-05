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Patrik Mutafyan için Kayseri'deki kilisede dua edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 13:05 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de Surp Krikor Lusaroviç Kilisesi'nde düzenlenen Miçing ayininde, geçen 17 Mart'ta hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği 2.

Patrik Mutafyan için Kayseri'deki kilisede dua edildi

Yasin DALKILIÇ- İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de Surp Krikor Lusaroviç Kilisesi'nde düzenlenen Miçing ayininde, geçen 17 Mart'ta hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği 2. Mesrob Mutafyan için dua edildi.
Anadolu'daki ilk kilise olarak değerlendirilen Surp Krikor Lusaroviç Kilisesi’nde yapılan Miçing ayinine, çoğunluğu İstanbul ve çevre illerde yaşayan Ermeni vatandaşların yanısıra, Kayseri Surp Krikor Lusaroviç Vakfı Başkanı Zadik Toker de katıldı. Yılda bir kez düzenlenen ayin, yaklaşık 2 saat sürdü. Başrahip Tatul Anuşyan ayinde, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı ile ilgili olarak, "Hiçbir insanın diğer insanın yüce değerlerine engelleme ve müdahale etme hakkı yoktur" dedi. Ayinde mumlar yakıldı, hayatının kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği 2. Mesrob Mutafyan için dua edildi.
'MİÇİNG AYİNİ NEDİR?'
Miçing ayini 49 gün süren Paskalya orucunun ortasına denk gelen günde yapılıyor. Miçing ayini adı verilen bu ayin, perdeler açık halde yapılır. Ayin, Paskalya orucunun ortasına geldiği için bayram havasında kutlanıyor; ancak Paskalya’nın diğer günlerinde yapılan ayin perdeler kapalı olarak yapılıyor.

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Patrik Mutafyan için Kayseri'deki kilisede dua edildiPatrik Mutafyan için Kayseri'deki kilisede dua edildiPatrik Mutafyan için Kayseri'deki kilisede dua edildiPatrik Mutafyan için Kayseri'deki kilisede dua edildi

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