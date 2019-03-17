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Patrik Mutafyan son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 14:13 | Son Güncelleme

Türkiye Ermenileri Patriği II.

Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Çok sayıda siyasinin ve ruhani liderin katıldığı tören sonrası Patrik Mutafyan’ın cenazesi, Şişli Ermeni Mezarlığı’ndaki patriklik bölümüne defnedilmek üzere yola çıkarıldı.
Tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde 63 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan için Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, DSP Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, çok sayıda Ruhani lider ve yurt dışından da çok sayıda Ermeni vatandaş katıldı.
Uğurlama töreni öncesi kilisede Pazar ayini yapıldı ve Mutafyan için dualar edildi. Törenin ardından Mutafyan’ın cenazesi kilisenin karşısında bulunan konutuna getirildi. Burada Mutafyan için kısa bir tören daha düzenlendi.
Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan’ın cenazesi konvoy eşliğinde Şişli Ermeni Mezarlığı’ndaki patriklik bölümüne defnedilmek üzere yola çıkarıldı.

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