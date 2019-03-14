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Patrik Mutafyan'ın naaşı saygı duruşu için Meryem Ana Kilisesi'nde katafalka konuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 17:32 | Son Güncelleme

17 Mart'ta düzenlenecek cenaze töreni öncesi Türkiye Ermenileri Patriği 2.

Akın ÇELİKTAŞ-Harun UYANIK/İSTANBUL(DHA)-17 Mart'ta düzenlenecek cenaze töreni öncesi Türkiye Ermenileri Patriği 2. Mesrob Mutafyan'ın naaşı dua ve saygı duruşu için Kumkapı'daki Meryem Ana Kilisesi'nde katafalka konuldu. Patrik Mesrob Mutafyan'ın cenazesi dün Meryem Ana Kilisesi'nde katafalka konuldu. Kiliseye gelen cemaat üyeleri Mutafyan için dua etti. Pelerini üzerine örtülen, Patriklik asası yanına koyulan ve başında patriklik tacı bulunan Patrik Mesrob Mutafyan'ı görmek isteyen cemaat üyeleri Meryem Ana Kilisesi'ne geldi. Cemaati üyeleri, Patrik Mesrob Mutafyan'ın göğsünün üzerine konulan incili öperek dualar etti. Din adamları da Patrik Mesrob Mutafyan'ın tabutu başında İncil'den pasajlar okudu. Meryem Ana Kilisesi'nin kapısına matemi temsilen siyah tül konuldu. Patrik Mesrob, pazar günü düzenlenecek ayinin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'nın patrikler bölümünde defnedilecek.

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