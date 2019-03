Patrik seçim süreci 21 Nisan'dan sonra başlayacak

- Seçimler devletin belirlediği tüzüğe göre yapılıyor

Mutafyan'nın vefatı nedeniyle yas döneminde olduklarını hatırlatan Maşalyan, yas bittikten sonra bir patrik kaymakamı seçileceğini ya da bundan önceki bazı patrik seçimlerinde olduğu gibi halihazırdaki patrik vekili eliyle sürecin sürdürüleceğini anlattı.

Maşalyan, patrik kaymakamı veya patrik vekilinin mi süreci yürüteceğine Kilise Meclisi'nin karar vereceğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Ondan sonra hemen sivillerden oluşan Seçim Tertip Heyeti oluşturulur ve devlete müracaatta bulunulur. Devlete tüzük talebinde bulunulur. Hiçbir seçim tüzüğü ya da kanunu olmadığı için her seferinde bir kereye mahsus bize bir tüzük verilir. Ona göre seçim yaparız. O da 1961 Patrik Seçimi Tüzüğü'ne göre olur. O geldikten sonra biz adaylara mektuplar yazarız, adaylar belirlenir. Ondan sonra adaylar çalışmaya başlar, seçim sandıkları hazırlanır her kilisede. Dolayısıyla her patrik adayı kendi delege listesini yayınlar ve belirlenmiş bir günde insanlar giderler, kiliselerde oy kullanırlar, önce delegeleri belirlerler. Yaklaşık 70 ya da 80 delege olur, ona bir 10 din adamı da eklenir yani 80-90 kişilik bir meclis yeni patriği seçer. Patrik seçildikten sonra da yemin eder ve görevine başlar. Bu arada devletten kendisine kisve kanununa göre kisve giyme yetkisi tanınır, bir şekilde onun resmileşme sürecidir."