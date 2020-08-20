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  4. Patron ve DJ arasındaki kavga ortalığı karıştırdı! Rastgele ateş açtılar

Patron ve DJ arasındaki kavga ortalığı karıştırdı! Rastgele ateş açtılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2020 19:49 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir barda işletme sahibi ile DJ’lik yapan kişi arasında çıkan kavgada ruhsatsız av tüfeğiyle ateş açılması sonucu saçmaların isabet ettiği 1 kişi yaralandı. Tüfekle rastgele ateş açan DJ ile ağabeyi gözaltına alınmamak için direnince polise zor anlar yaşattı.

Patron ve DJ arasındaki kavga ortalığı karıştırdı! Rastgele ateş açtılar

Olay, saat 02.30 sıralarında Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi üzerindeki bir barda meydana geldi. Bir ihbarı değerlendiren zabıta ekipleri, yüksek sesle müzik yayını yapan bara cezai işlem uyguladı. Bunun üzeri bar sahibi C.B. (33), çalışanı DJ’lik yapan C.D.(25) ile tartışmaya başladı.

RASTGELE ATEŞ AÇTILAR

Mekanı terk eden C.D. eve giderek durumu ağabeyi Ayberk D.’ye (29) anlattı. Daha sonra 2 kardeş ellerinde ruhsatsız av tüfeğiyle gelerek rastgele ateş açtı.

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O esnada mekanda bulunan saçmaların isabet ettiği Şahin B. ayağından hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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GÖZALTINA ALINMAMAK İÇİN POLİSE DİRENDİLER

Olay yerine gelen polis ekipleri, ellerinde av tüfeği olan C.D. ile Ayberk D.’ye teslim olması için ikazda bulundu. Şüphelilerden Ayberk D. polise direnerek 1 el rastgele ateş açtı. Bunun üzerine polis ekipleri de uyarı amaçlı hava ateş açtı.

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POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Şahısların polise direnmeye devam etmesi üzerine biber gazı ile müdahale edildi. Polise direnen C.D. ve Ayberk D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.D. serbest kalırken, ağabeyi Ayberk D. ise sulh ceza hakimliğince ‘görevli memura mukavemet’ suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. (İHA)

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