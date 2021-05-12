Patrona, iş arkadaşına özel bayram mesajları | Toplu ve sade en güzel bayram mesajları...

Ramazan Bayramı'na saatler kala vatandaşlar en güzel bayram mesajlarını araştırıyor. SMS, WhatsApp veya sosyal medya üzerinden iş arkadaşlarına toplu ve sade bayram mesajları göndermek isteyenler sorgulamalar yapıyor. Peki patrona, iş arkadaşına özel bayram mesajları neler?

PATRONA, İŞ ARKADAŞLARINA ÖZEL BAYRAM MESAJLARI NELER? TOPLU VE SADE EN GÜZEL BAYRAM MESAJLARI...

Bayramlar; dargınlıkların unutulduğu, incinen gönüllerin tamir edildiği, coşkuyu ve sevinci hep birlikte yaşayabildiğimiz en özel zamanlardır. Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.

Ramazan Bayramı’nı kutluyor, sevgi ve kardeşlik duygularının coşkuya dönüştüğü bu mübarek günlerin tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum.

Rahmet deryasında gönüllerin sevgiye ve dostluğa dönüştüğü Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.

Ramazan Bayramı’nın size ve ailenize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum.

Bu en mutlu günümüzde, güzel ve özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, saygılarımızı, sevgilerimizi, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun...

Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına veda ederken birlik ve beraberlik duygularımızın perçinlemesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.