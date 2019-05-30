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Patrondan çalışanlarına “ayağa kalkmadın” dayağı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 09:30 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta ünlü bir eğlence mekanının bilet satış bölümünde görevli biri kadın iki çalışan, mekan sahibi tarafından ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle dayak yedi.

Beşiktaş’ta ünlü bir eğlence mekanının bilet satış bölümünde görevli biri kadın iki çalışan, mekan sahibi tarafından ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle dayak yedi. Olay sırasında mekanda çalışan diğer işçiler ise duruma seyirci kaldı.
Olay, Nisan ayında Beşiktaş’ta bulunan ünlü bir eğlence mekanında meydana geldi. İddialara göre, eğlence mekanında bilet satış masasında görevli Gaye Akıl ve Enver isimli iki kişi, saat 20.55 sıralarında mekana gelen iş yeri sahibi Şahin Ş. tarafından darp edildi. “Beni görünce ayağa kalkacaksınız” diyerek iki çalışanına tokat atmaya başlayan Şahin Ş. çevrede bulunan diğer personellerin gözü önünde çalışanlarına sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu. Bu saldırı sırasında mekanda bulunan güvenlik görevlileri ve çalışanların bir süre olayı izlemesi ise şaşkınlığa neden oldu. Mekanın içinde başlayan darp, daha sonra mekanın dışına da yansıdı. Gaye Akıl’ın sosyal medya hesabından paylaştığı iddiaya göre iş yeri sahibi, “Bir daha buraya gelirseniz, sizi öldürürüm, ayaklarınızı kırarım” diye tehditler savurarak çalışanları dışarı çıkardı. Daha sonra Enver isimli çalışanı tokatlayarak mekanın önünden kovdu.
Olayın ardından Beşiktaş Emniyet Müdürlüğüne giden Gaye Akıl patronundan şikayetçi oldu. Akabinde hastaneye götürülen Akıl, darp raporu alarak Şahin Ş. hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı çıkardı. Sosyal medya hesabından görüntüleri yayınlayan Akıl, kamuoyundan destek istedi.
Daha önce aynı mekanda güvenlik görevlileri tarafından üniversite öğrencileri darp edilmişti.

Saldırı anı güvenlik kamerasında
Patronunun saldırı anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, Şahin Ş.’nin çalışanlarının bulunduğu masaya gelip bir anda tokat attığı görülüyor. Bir süre sonra aralarında tartışma devam ediyor ve köşeye kıstırdığı Gaye Akıl’a defalarca tokat attığı güvenlik kameralarına yansıyor. Daha sonra mekanın dışına çıkan Enver isimli çalışanına şiddet uygulamaya devam ettiği görülüyor.

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