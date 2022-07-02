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  4. Patrondan kadın çalışana iğrenç tuzak! Tuvalet görüntülerini gizli kamerayla kaydetmiş

Patrondan kadın çalışana iğrenç tuzak! Tuvalet görüntülerini gizli kamerayla kaydetmiş

02.07.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta meydana gelen mide bulandıran olayda kadınlar tuvaletine yerleştirdiği gizli kamerayla kaydettiği görüntüsüyle kadın çalışanına şantaj yaptığı iddia edilen patron U.A. gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Olay hakkında konuşan kadının ağabeyi, ''Kayıtlarda bütün çalışanların tuvalete girerken görüntüleri vardı. Kardeşimin durumu çok kötü. Serbest bırakıldı. Şu an elini kolunu sallayarak caddede geziyor. Şu anda iftira da atıyor. Kardeşim artık geceleri uyuyamıyor'' dedi.

Patrondan kadın çalışana iğrenç tuzak! Tuvalet görüntülerini gizli kamerayla kaydetmiş

Olay, bir kargo firmasında yaşandı. İddiaya göre, C.Ç.D. arkadaşları ile bir kafede oturduğu sırada tanımadığı bir numaradan mesajlar almaya başladı. Önce tehditler savuran kişi, daha sonra da kadının tuvalette çekilmiş fotoğrafını atarak buluşmaya zorladı. Neye uğradığını şaşıran kadın, mesajları ve kendisine ait izinsiz çekilen görüntülerle polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis ekipleri, kadına şantaj yapan kişiyi tespit etmek için çalışmalara başladı. Kadın ise mesajların, patronundan geldiğini iddia etti.

MESAJLARIN ATILDIĞI TELEFON VE KAYIT CİHAZLARI PATRONDAN ÇIKTI

Kadının ifadesinin ardından çalışmalara başlayan polisler, 29 Haziran Çarşamba günü iş yeri sahibi U.A.’ya ait otomobilde arama yaptı. Yapılan aramalarda U.A.’ya ait otomobilde, C.Ç.D’ye mesaj atılan telefon ele geçirildi. İş yerinde çalışan bir kişi ise gizli kamera, kayıt cihazları ve içinde görüntüler bulunan hafıza kartını polis ekiplerine teslim etti. İncelemeye alınan cep telefonunda ise kadına ait görüntüler ve tehdit mesajları bulundu.

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"KUMPAS KURDULAR DEDİ SERBEST BIRAKILDI"

Toplanan delillerin ardından U.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Karakoldaki ifadesinde, "Bana kumpas kurdular. Olaylarla alakam yok" diyerek iddiaları reddeden U.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebi ile mahkemeye çıkartılan U.A., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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"ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK CADDEDE GEZİYOR"

Mağdur olduğunu iddia eden C.Ç.D.’nin ağabeyi U.Ç.D., "Geçen hafta, kardeşimin telefonuna mesajlar gelmeye başladı. Tehdit ve bir takım görüntüler geldi. Bana iletti ve biz de ne olduğunu öğrenmeye çalıştık. Mesajın atıldığı telefon, patronunun arabasında bulundu. Çekmecesinde gizli kamera bulundu. Kayıtlarda bütün çalışanların tuvalete girerken görüntüleri vardı. Kardeşimin durumu çok kötü. Kendisi konuşmak istemedi. Polis arama emri çıkardı. Bütün cihazları aldı. Şu an cihazların hepsi polislerde. Savcı, tutuklama kararı ile mahkemeye sevk etti. Nasıl oldu bilmiyorum ama adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şu an elini kolunu sallayarak caddede geziyor. Şu anda iftira da atıyor. Kardeşim artık geceleri uyuyamıyor. Zaten geçmişten gelen sorunları vardı. Şimdi bir de bu eklendi. Bu nasıl olabiliyor, anlamıyorum. Adalet er geç yerini bulacak" dedi.

"TEHDİT EDİYOR, ŞANTAJ YAPIYOR"

U.Ç.D., "Mesajlarda buluşmak istediğini yazıyor. Bütün akrabalarına seni ifşa edeceğim yazıyor. Tuvalete giriyor. Yani bu normal bir şey. Bu kişi, insanın mahremiyetine girerek bunu kayıt altına alabiliyor. Bu kayıtlarla tehdit ediyor, şantaj yapıyor. Kardeşim ilk etapta engelliyor. Mesajlar gelmiyor. Telefon bulunduktan sonra biz mesajların geldiğini gördük. Biz bu durumdan rahatsızız. Arkadaş elini kolunu sallayarak geziyor. ‘Bana kumpas kurdular’ diyerek ortalıkta geziyor" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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