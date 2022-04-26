‘Patroniçe’ ve 'Manken' yakalandı! Kadınlarla ilişkiye girenleri...

Yalova'da ekiplerin çalışması sonucunda kiraladıkları evlerde fuhuş yaptırdıkları ortaya çıkan ‘Patroniçe’ lakaplı ‘Patroniçe’ lakaplı E.B. ile 'Manken' lakaplı eşi D.B. gözaltına alınıp tutuklandı. Cep telefonuyla erkeklere kadınların fotoğraflarını gönderildiği ortaya çıkarken şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, kadınlarla ilişkiye girenlerin tutulduğu not defteri ile 5 cep telefonu ele geçirildi.

CEP TELEFONUNDAN GÖNDERMİŞLER

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘fuhşa aracılık etmek’ suçundan çok sayıda kaydı olan ‘Patroniçe’ lakaplı E.B. ve 'Manken' lakaplı eşi D.B.'nin cep telefonuyla erkeklere kadınların fotoğraflarını gönderdiği, fuhuş için yapılan anlaşmanın ardından da kiralanan evlere yönlendirdiği belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda E.B. ve D.B. ile kendilerine yardımcı olduğu öne sürülen H.N. (30) gözaltına alındı. 5'i yabancı uyruklu, 6 kadın da emniyete götürüldü.

KADINLARLA İLİŞKİYE GİRENLERİ NOT ETMİŞLER

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, kadınlarla ilişkiye girenlerin tutulduğu not defteri ile 5 cep telefonu ele geçirildi.

SINIR DIŞI EDİLDİLER

Fuhuş yapan, 18 yaşından küçüklerin de olduğu 66 erkeğin ifadesi alınırken, yabancı uyruklu kadınlar ise sınır dışı edildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘fuhşa aracılık etmek’ suçundan adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden E.B. ile D.B. çifti tutuklanırken, H.N ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

