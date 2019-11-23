HABER

Patronlarının makineleri alıp, maaşlarını vermeden kaçtığı iddiasıyla şikayetçi oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 15:33 | Son Güncelleme

 DİRNE'de, Havsa karayolu üzerinde bulunan ve 130 işçinin çalıştığı tekstil fabrikasının Azeri uyruklu sahibi S.K., iddiaya, dün mesai bitiminde tüm malzemeleri ve makineleri, TIR'lara yükleyip kaçtı.

Ali Can ZERAY/ EDİRNE, (DHA)- DİRNE'de, Havsa karayolu üzerinde bulunan ve 130 işçinin çalıştığı tekstil fabrikasının Azeri uyruklu sahibi S.K., iddiaya, dün mesai bitiminde tüm malzemeleri ve makineleri, TIR'lara yükleyip kaçtı. Sabah geldikleri fabrikayı bomboş bulan işçiler, 2 aydır maaşlarını alamadıklarını söyleyerek, patronlarından şikayetçi oldu.
Havsa karayolu üzerinde bulunan ve 3 yıldır faailiyet gösteren tekstil fabrikasının Azeri uyruklu sahibi S.K., iddiaya göre dün işçilerine, pazartesi gününe kadar izin verip, tatil yapmalarını söyledi. İşçilere alacaklı oldukları maaşlarının da akşam hesaplarına geçeceğini bildirdi.
FABRİKAYI BOŞALTTI
Bekçiye de izin veren S.K., gece yarısı ise iş yerini boşalttı. Tüm malları ve makineleri TIR'a yükleyip, götürdü. Mal sahibinin 80 bin TL değerindeki makinesini de alan S.K., fabrika binasının 2 aylık kirasını da ödemeden ortadan kayboldu.
Maaşları hesabına geçmeyen ve durumdan şüphelenen bazı çalışanlar, sabah fabrikaya geldi. Fabrikanın camının kırık olduğunu gören işçiler, durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleriyle içeri giren işçiler, fabrikanın boşaltıldığını gördü. Yemekhanede toplanan ve 2 aydır maaşlarını alamadıkları söyleyen 130 işçi, patronlarından şikayetçi oldu.
'MAL SAHİBİNİN DAHİ MAKİNELERİNİ ÇALMIŞLAR'
Sabah geldiğinde iş yerinin boşaltıldığını gören bekçi Sabri Altınelmas, mağdur edildiklerini söyleyerek, "Akşam saat dokuz buçuğa kadar buradaydık. Kalan malları yükledik ve mallar gitti. Fabrika sahibi bizi evlere bırakıp, pazartesi sabahı iş başı yapacağımızı söyledi. Gece yarısı maaşların yatacağını belirtti. Maaşların yatmadığını görünce sabah erkenden fabrikaya geldim, camın kırık olduğunu gördüm. Jandarmaya haber verdim, mülk sahibini aradım. İçeriyi boşaltmışlar. Mal sahibinin makinelerini bile çalmışlar. İşçilerin 53 günlük alacağı var, en az 100 saatlik de mesaisi var. Yazık günahtır, Allah'tan korksunlar. Şimdi hem dolandırıldık hem işsiz kaldık" dedi.
Fabrikada 2 yıldır çalışan ve 2 aydır maaşını alamadığını söyleyen Meryem Büyükkal, gözyaşları içinde "Biz bu fabrikada sabahlara kadar çalışıp mesai yaptık. İki aydır maaş almadık, mesai alacaklarımız var. Daha önce böyle bir şey olmadı. Hakkımızı istiyoruz" diye konuştu.
İşçi Gülşah Yetmen de, "Kış kıyamet gününde 2 aylık maaşımızı alamadık ve işsiz kaldık. Hiç şüphelenmedik. Bizi ortada bıraktı. Mağduruz yardım istiyoruz" diye konuştu.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAF

PARTNER'Tereyağ reklamında oynayacak kadar kafayı yemedim''Tereyağ reklamında oynayacak kadar kafayı yemedim'
Niğde’de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındıNiğde’de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
Viyadük inşaatında iskeleden düşen 3 işçi yaralandıViyadük inşaatında iskeleden düşen 3 işçi yaralandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu ama belge yoktu

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu ama belge yoktu

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Kılıçdaroğlu'na 'istifa' çağrısı: Onuru varsa...

Kılıçdaroğlu'na 'istifa' çağrısı: Onuru varsa...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

Şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da 3,5 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Antalya'da ele geçirildi! Değer 3,5 milyon lira

Esenyurt'ta korkutan yangın! Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Korkutan yangın! Mahsur kalanlar böyle kurtaırıldı

Mahir Ünal’dan termik santral çıkışı: Tedbirler alınmazsa kapatılacak

Mahir Ünal'dan net açıklama: Erdoğan'ın talimatıyla kapatılacak

İstanbul'un göbeğinde İSPARK değnekçisinin rahatlığı 'pes' dedirtti

Yine ortaya çıktılar! Bu kadarına da pes

Yargıtay kararı bozunca 30 darbeci asker yeniden gözaltına alındı

Karar bozuldu! Yeniden gözaltına alındılar

Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı

Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.