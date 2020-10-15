HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Patronlarının otomobilini çalan 4 kişiyi jandarma yakaladı

Patronlarının otomobilini çalan 4 kişiyi jandarma yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 17:14 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da 4 şahıs, çalıştıkları iş yerinde patronlarının otomobilini kullandıkları aracın arkasına halat bağlayarak çaldı.

Patronlarının otomobilini çalan 4 kişiyi jandarma yakaladı

Afyonkarahisar’da 4 şahıs, çalıştıkları iş yerinde patronlarının otomobilini kullandıkları aracın arkasına halat bağlayarak çaldı. Otomobili çalan 4 kişi jandarma tarafından yakalanırken, çalınan aracın bulunması için başlatılan çalışma ise sürüyor.
Olay, İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede termal bir tesisi işleten M.A., isimli şahıs aracının çalındığı yönünde jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına balı ekipler çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları incelemelerde otomobilin aynı işletmede çalışan E.E.,T.Y., M.M. ve İ.G. isimli şahıslar tarafından çalındığı belirlendi. Bunun üzerine ekipler düzenledikleri operasyonda 4 şahsı tek tek yakaladı. Şahısların otomobili ise E.E.’ye ait aracın arkasına halatla bağlayıp çekerek çaldıkları tespit edildi.
Çalınan aracın bulunması için başlatılan çalışmalar devam ederken şüphelilerin adliyeye sevk edildikleri öğrenildi.

Patronlarının otomobilini çalan 4 kişiyi jandarma yakaladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başbakan derin dekolteyle çıkınca... Ülkeyi karıştıran olay Başbakan derin dekolteyle çıkınca... Ülkeyi karıştıran olay
Eşi tarafından işkenceye maruz kalan kadın ile ilgili yeni gelişmeEşi tarafından işkenceye maruz kalan kadın ile ilgili yeni gelişme
Komaya giren kadın uyandığında hayatının 20 yılı silinmişti Komaya giren kadın uyandığında hayatının 20 yılı silinmişti
En Çok Okunan Haberler
Son dakika: Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu başladı
Son dakika: Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu başladı
Üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Evli ve 4 çocuk babası oyuncu böyle yakalandı! Karısının tepkisi şaşırttı
Evli ve 4 çocuk babası oyuncu böyle yakalandı! Karısının tepkisi şaşırttı
Fena yakalandı! Güzel oyuncu aldatıldı mı?
Fena yakalandı! Güzel oyuncu aldatıldı mı?
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
81 ile yeni koronavirüs genelgesi
81 ile yeni koronavirüs genelgesi
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
Diğer Haberler
MSB'den mezarlık ziyaretindeki sivilleri vuran Ermenistan'a tepki
MSB: Ermenistan'ın bu caniliklerine artık dur denilmeli
Kağıthane’de makas atan sürücü, çocukları taşıyan minibüse çarptı
Makas terörü! Korku dolu anlar böyle görüntülendi
Markette iğrenç olay! 12 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheli tutuklandı
Markette iğrenç olay! Tutuklandı
Cansız bedeni bataklığa gömülü halde bulunmuştu! Hatice hemşire katiliyle aynı karede
Cansız bedeni bataklığa gömülü halde bulunmuştu! Hatice hemşire katiliyle aynı karede
İstanbul'da deprem(AFAD-Kandilli son depremler)
İstanbul'da korkutan deprem
Şanlıurfa'da korkunç olay! Kırmızı ışıkta otomobilinde vuruldu
Kırmızı ışıkta otomobilinde vuruldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.