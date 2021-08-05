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  4. Patronu darp etti, dükkanını ve 500 bin lira para vermesini istedi

Patronu darp etti, dükkanını ve 500 bin lira para vermesini istedi

05.08.2021 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Silivri'de patronlarından dükkan ve 500 bin lira istediği iddia edilen iki çalışan gözaltına alındı. Üzerlerinde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği bulunan şüphelilerin çok sayıda suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Patronu darp etti, dükkanını ve 500 bin lira para vermesini istedi

Olay, dün gece Piri Mehmet Paşa Mahallesi Dalgakıran mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, Mobilya dükkânı işleten Mehmet K., 6 ay önce işe aldığı 2 çalışanı tarafından darp edildi. İki çalışan ölümle tehdit ettikleri Mehmet K.'dan dükkanını ve 500 bin lira para istedi. Daha sonra serbest bıraktıkları Mehmet K. polise giderek çalışanlarından şikayetçi oldu.

RUHSATSIZ TABANCA VE AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Adresleri belirlenen Sadık B. ile Hacı D. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

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Emniyete götürülerek sorgulaması yapılan Sadık B. ile Hacı D.'nin daha önceden çok sayıda suç kayıtları bulunduğu öğrenildi. Olay ilgili soruşturma sürüyor.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Silivri
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