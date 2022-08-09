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"Patronumuz bizi bir böcek gibi kapıya süpürdü" Fabrika işçilerinin eyleminde gerginlik! 2 işçi fenalaştı

09.08.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzla’da bir tekstil fabrikasının işçilerinin yaptığı eylemde gerginlik yaşandı. İşten çıkarılan yaklaşık 350 işçinin fabrika önündeki eyleminde polisle işçiler arasında zaman zaman arbede olurken bu sırada 2 işçi fenalaştı. 18 gündür fabrika önünde olan bir işçi ise yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada "Patronumuz bizi bir böcek gibi kapıya süpürdü.” ifadelerini kullandı.

"Patronumuz bizi bir böcek gibi kapıya süpürdü" Fabrika işçilerinin eyleminde gerginlik! 2 işçi fenalaştı

Tuzla’da bir tekstil fabrikasında çalışan yaklaşık 350 işçi, fabrikanın yönetiminin kendilerini işten çıkarmasını ve tazminatlarını eksik verdiğini iddia ederek eylem yaptı. Alacaklarının olduğunu, tazminatlarında kesinti yapıldığını ve ücretlerin tam olarak yatırılmadığını iddia eden fabrika işçileri, fabrika önünde eyleme başladı. Yaklaşık 18 gündür fabrika önünde eylem yapan işçiler fabrika yönetimiyle görüşmek istediklerini bildirirken çok sayıda polis ekipleri fabrika önünde güvenlik önlemi aldı.
Fabrika içerisinden çıkan ve fabrika yönetimine ait olduğu tahmin edilen otomobillerin çıkışını engellemek isteyen işçilere polis müdahale etti. Zaman zaman polis ve işçiler arasında arbede yaşanırken 2 fabrika işçisi yaşanan arbede esnasında fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"HAKLARIMIZI GASP EDİYOR"

Fabrika işçilerinden Gülden Gündoğ, "Fabrika çalışanıyız, burada yıllardır emeğimiz var. Patron fabrikayı kapattı. Haklarımızı gasp ediyor. 18-19 gündür burada gece gündüz nöbetteyiz. Polis müdahalesiyle karşı karşıyayız. Biz emeğimizin karşılığını istiyoruz. Yaklaşık 300 çalışan mağdur edildik. Bayılanlar oldu polis müdahalesiyle" dedi.

"NE İKRAMİYE NE DE TAZMİNAT VERİYORLAR"

İşten çıkarılan engelli fabrika işçisi Sefer Kapusuz’un annesi Emine Kapusuz, "Oğlum yıllardır bu fabrikada çalışıyor. Bu sene işine son verdiler. Ne ikramiye ne de tazminat veriyorlar. 350 kişiyi attılar dışarıya. Bu hak mı, hukuk mu? 18 gündür buradayız. Benim oğlum engelli" ifadelerini kullandı.

"PATRONUMUZ BİZİ BİR BÖCEK GİBİ KAPIYA SÜPÜRDÜ"

18 gündür fabrika önünde eylemde olan işçi Sema Lermi, "Patronumuz bizi bir böcek gibi kapıya süpürdü. Bugün de bütün malları dışarı çıkardı bizi ezdirerek. Bizim kanımızı döktüler. Allah’a havale ediyoruz. Ben çatıya çıktım, atlayacaktım kimse beni korumadı. Bizi topluca işten çıkardılar, haklarımızı vermediler. Sesimizi duymuyorlar, müzakereye yanaşmıyorlar. Resmen paralarımızı aldı, cebine koydu ve bize vermiyor" dedi. (İHA)

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İşçi Tuzla
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