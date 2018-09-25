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Patronun tecavüzüne engel olamayınca camdan atlamıştı! Tüm detayları anlattı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.09.2018 14:05 | Son Güncelleme

Aldığı iş teklifi üzerine Dubai'ye giden Rus model Ekaterina Stetsyuk, patronunun kendisine tecavüz etmesini engelleyemeyince camdan atlamıştı.

Aradan geçen sürenin ardından konu ile ilgili ilk kez konuşan Ekaterina, yaşanan olayın detaylarını anlattı.

Dehşetin detaylarını ilk kez anlattı

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Kendisine tecavüz etmek isteyen iş adamından kaçmak için otelin altıncı katından atlayan Rus model Ekaterina Stetsyuk, basına konuştu.
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23 yaşındaki model, Dubai'de yaşanan olayın detaylarını ilk kez anlattı.
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Cazip iş teklifi üzerine Dubai’ye gittiğini söyleyen Stetsyuk, patronunun kendisini eve davet ettiğini belirtti.
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Alkol teklifini reddettiğini ifade eden genç model, işvereninin bütün itirazlarına rağmen bacaklarını tuttuğunu söyledi.
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Tacizcisinin elini çeken kadın, adamın çok sinirlendiğini gördü. Eline bıçak alan adam, kadına tecavüz etmeye çalıştı.
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Bunun üzerine kaçan genç manken, yarı çıplak bir şekilde pencereden atladı.
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“Düştükten sonra, beni yerde yatarken izleyen bir kalabalık gördüm. Güpegündüz herkesin ortasında hareketsiz yatmak oldukça garipti” sözleriyle o anı anlattı.
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Mart ayında meydana gelen olayda; omurgasında kırıklar meydana gelen kadın, ölümden kurtuldu. Ancak iki kere ameliyat olmak zorunda kaldı.
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Daha sonrasında, saldırgan iş adamının şikâyeti üzerine “cinayete teşebbüs” suçlamasıyla gözaltına alındı.
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“Beni hastanedeki yatağımdan aldılar. Sadece parmaklarımı ve boynumu oynatabiliyordum. Tekerlekli sandalyeyle beni hapse götürdüler. Bıçakla ona saldırarak yaraladığım söylendi. Olayda suçlanacak kişi olarak sadece beni gördüler” diye tepki gösterdi.
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Kendisine bıçak zoruyla tecavüz etmeye çalışan iş adamının ceza almamasını “Kanunlar erkeklerin tarafında” diye yorumladı.
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Stetsyuk, Rus hücre arkadaşının yardımları sayesinde hayatta kaldığını ifade etti.
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3 ay sonunda Rusya’nın diplomatik çabalarıyla ülkesine dönebildiğini vurguladı.
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Kendisine saldıran adamın da o dönemde sınır dışı edilerek Pakistan’a gönderildiğini duyurdu.
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Ekaterina Stetsyuk tecavüz dubai

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