Patronun tecavüzüne engel olamayınca camdan atlamıştı! Tüm detayları anlattı

Aradan geçen sürenin ardından konu ile ilgili ilk kez konuşan Ekaterina, yaşanan olayın detaylarını anlattı.
Dehşetin detaylarını ilk kez anlattı
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Kendisine tecavüz etmek isteyen iş adamından kaçmak için otelin altıncı katından atlayan Rus model Ekaterina Stetsyuk, basına konuştu.
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23 yaşındaki model, Dubai'de yaşanan olayın detaylarını ilk kez anlattı.
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Cazip iş teklifi üzerine Dubai’ye gittiğini söyleyen Stetsyuk, patronunun kendisini eve davet ettiğini belirtti.
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Alkol teklifini reddettiğini ifade eden genç model, işvereninin bütün itirazlarına rağmen bacaklarını tuttuğunu söyledi.
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Tacizcisinin elini çeken kadın, adamın çok sinirlendiğini gördü. Eline bıçak alan adam, kadına tecavüz etmeye çalıştı.
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Bunun üzerine kaçan genç manken, yarı çıplak bir şekilde pencereden atladı.
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“Düştükten sonra, beni yerde yatarken izleyen bir kalabalık gördüm. Güpegündüz herkesin ortasında hareketsiz yatmak oldukça garipti” sözleriyle o anı anlattı.
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Mart ayında meydana gelen olayda; omurgasında kırıklar meydana gelen kadın, ölümden kurtuldu. Ancak iki kere ameliyat olmak zorunda kaldı.
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Daha sonrasında, saldırgan iş adamının şikâyeti üzerine “cinayete teşebbüs” suçlamasıyla gözaltına alındı.
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“Beni hastanedeki yatağımdan aldılar. Sadece parmaklarımı ve boynumu oynatabiliyordum. Tekerlekli sandalyeyle beni hapse götürdüler. Bıçakla ona saldırarak yaraladığım söylendi. Olayda suçlanacak kişi olarak sadece beni gördüler” diye tepki gösterdi.
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Kendisine bıçak zoruyla tecavüz etmeye çalışan iş adamının ceza almamasını “Kanunlar erkeklerin tarafında” diye yorumladı.
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Stetsyuk, Rus hücre arkadaşının yardımları sayesinde hayatta kaldığını ifade etti.
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3 ay sonunda Rusya’nın diplomatik çabalarıyla ülkesine dönebildiğini vurguladı.
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Kendisine saldıran adamın da o dönemde sınır dışı edilerek Pakistan’a gönderildiğini duyurdu.
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