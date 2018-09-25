Patronun tecavüzüne engel olamayınca camdan atlamıştı! Tüm detayları anlattı

Aradan geçen sürenin ardından konu ile ilgili ilk kez konuşan Ekaterina, yaşanan olayın detaylarını anlattı.

Dehşetin detaylarını ilk kez anlattı

1 / 22 Kendisine tecavüz etmek isteyen iş adamından kaçmak için otelin altıncı katından atlayan Rus model Ekaterina Stetsyuk, basına konuştu.

2 / 22 23 yaşındaki model, Dubai'de yaşanan olayın detaylarını ilk kez anlattı.

3 / 22 Cazip iş teklifi üzerine Dubai’ye gittiğini söyleyen Stetsyuk, patronunun kendisini eve davet ettiğini belirtti.

4 / 22 Alkol teklifini reddettiğini ifade eden genç model, işvereninin bütün itirazlarına rağmen bacaklarını tuttuğunu söyledi.

5 / 22 Tacizcisinin elini çeken kadın, adamın çok sinirlendiğini gördü. Eline bıçak alan adam, kadına tecavüz etmeye çalıştı.

6 / 22 Bunun üzerine kaçan genç manken, yarı çıplak bir şekilde pencereden atladı.

7 / 22 “Düştükten sonra, beni yerde yatarken izleyen bir kalabalık gördüm. Güpegündüz herkesin ortasında hareketsiz yatmak oldukça garipti” sözleriyle o anı anlattı.

8 / 22 Mart ayında meydana gelen olayda; omurgasında kırıklar meydana gelen kadın, ölümden kurtuldu. Ancak iki kere ameliyat olmak zorunda kaldı.

9 / 22 Daha sonrasında, saldırgan iş adamının şikâyeti üzerine “cinayete teşebbüs” suçlamasıyla gözaltına alındı.

10 / 22 “Beni hastanedeki yatağımdan aldılar. Sadece parmaklarımı ve boynumu oynatabiliyordum. Tekerlekli sandalyeyle beni hapse götürdüler. Bıçakla ona saldırarak yaraladığım söylendi. Olayda suçlanacak kişi olarak sadece beni gördüler” diye tepki gösterdi.

11 / 22 Kendisine bıçak zoruyla tecavüz etmeye çalışan iş adamının ceza almamasını “Kanunlar erkeklerin tarafında” diye yorumladı.

12 / 22 Stetsyuk, Rus hücre arkadaşının yardımları sayesinde hayatta kaldığını ifade etti.

13 / 22 3 ay sonunda Rusya’nın diplomatik çabalarıyla ülkesine dönebildiğini vurguladı.

14 / 22 Kendisine saldıran adamın da o dönemde sınır dışı edilerek Pakistan’a gönderildiğini duyurdu.

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