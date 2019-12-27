HABER
  4. Patronunu öldürdüğü ileri sürülen çoban yakalandı

Patronunu öldürdüğü ileri sürülen çoban yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 10:36 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, çalıştığı küçükbaş hayvan çiftliğinin sahibi Fatih Kürşad Yağcı'yı (37), besihanede tabancayla öldürüp, kaçtığı ileri sürülen A.Ç.

Patronunu öldürdüğü ileri sürülen çoban yakalandı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, çalıştığı küçükbaş hayvan çiftliğinin sahibi Fatih Kürşad Yağcı'yı (37), besihanede tabancayla öldürüp, kaçtığı ileri sürülen A.Ç. (17) memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yakalandı.
Çivril'e bağlı Çıtak Mahallesi'nde, küçükbaş hayvan çiftliği bulunan Fatih Kürşad Yağcı, geçen 25 Aralık günü, besihanesine gelen komşuları tarafından ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Yağcı'nın başından tabancayla vurularak, öldürüldüğünü belirledi. Yağcı'nın içinde yüklü miktarda para olan otomobilinin de kayıp olduğu ortaya çıktı. Çok yönlü araştırma başlatan jandarma, Fatih Kürşad Yağcı'nın çiftliğinde çoban olarak çalışan A.Ç.’nin olaydan sonra ortadan kaybolduğunu saptadı. Katil zanlısı olarak aranan A.Ç. dün memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Yavaşlar Mahallesi'ndeki evine girdiği sırada yakalandı. Gözaltına alınan Yağcı'nın otomobili de aynı mahallede park halinde bulundu. A.Ç.'nin sorgusu sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Patronunu öldürdüğü ileri sürülen çoban yakalandı

PARTNER Ünlü isimden bomba açıklama: Sevişme sahneleri için... Ünlü isimden bomba açıklama: Sevişme sahneleri için...
ABD’de 2019’da ateşli silah kullanımı sonucu ölüm oranı arttıABD’de 2019’da ateşli silah kullanımı sonucu ölüm oranı arttı
TİKA Somaliland’de okul yenilediTİKA Somaliland’de okul yeniledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Diyarbakır’da kadın cinayeti! Bebeği kucağındaydı...

Diyarbakır’da kadın cinayeti! Bebeği kucağındaydı...

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Akşener'den asgari ücret ve Kanal İstanbul açıklaması

Akşener'den asgari ücret ve Kanal İstanbul açıklaması

'Milli Piyango biletini yırtmayın' uyarısı

'Milli Piyango biletini yırtmayın' uyarısı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Maden ocağındaki patlamadan kötü haber

Maden ocağındaki patlamadan kötü haber

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları hakkındaki davada karar günü!

Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları hakkındaki davada karar günü!

Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 Açık Öğretim lisesi sınav sonuçları sorgulama ekranı

Açık lise sınav sonuçları açıklandı mı?

Libya'da alıkonulan Türk gemiciler korku dolu 12 saati anlattı

Korku dolu 12 saati böyle anlattı: Ne dedilerse yaptık

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Esenyurt'ta tuvalet sırası kavgası! 3 kardeş bıçaklandı

Tuvalet sırası kavgası! 3 kardeş bıçaklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.