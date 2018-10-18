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Patronunun kızına yaptıklarını duyunca bayıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 14:44 | Son Güncelleme

Sivas’ta patronu tarafından ilk iş gününde tacize uğrayan genç kız hemen annesini aradı. Kızının çalıştığı firmaya gelen anne sinirlerine hakim olamayarak baygınlık geçirdi. Anne hastaneye kaldırılırken, zanlı ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü

Patronunun kızına yaptıklarını duyunca bayıldı

Olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir firmada bugün işe başlayan genç kız iddiaya göre iş yerinde kahve yaptığı sırada patronu D.A.’nın tacizine uğradı. Genç kız durumu telefonla annesi M.K.’ya haber verdi. Kızının çalıştığı firmaya gelen anne kızını taciz ettiğini öne sürdüğü patronu ile tartışmaya başladı.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Tartışmanın büyümesi ile anne sinir krizi geçirerek bayıldı. Annenin durumunu görenler 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anneyi hastaneye kaldırdı. Genç kızı ilk iş gününde taciz ettiği iddia edilen patron D.A. da polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Sivas istismar

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