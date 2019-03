Patronunun otomobilini çalıştıran genç iş yerine girdi: 2 yaralı

Öte yandan, kaza anı dükkanın güvenlik kameraları tarafından an be an görüntülendi. Polis güvenlik kamerası görüntülerini incelerken, müşterilerde iş yeri sahibine yardım ettikten sonra oyun oynamayı sürdürdü.

'İLK DEFA OYNAMAK İÇİN GELDİM, KONSANTRASYONUM BOZULDU'

Kaza anında işyerinde şans oyunu oynadıklarını belirten bir kişi, "Ben ilk defa 6'lı ganyan oynamak için geldim. İçimden bir ses ganyan oynamam gerektiğini söyledi. Tam kuponu dolduruyordum ki doğa üstü bir şey olsa gerek, tüm konsantrasyonum bozuldu. Deprem etkisi yaratan bir şey oldu. Araç bayii’ye girdi. Şoka girdik. Yaşlı amca aracın altında kalmıştı. Biz de arabayı geri alarak amcayı çıkardık. Ambulansa haber verdik." dedi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.