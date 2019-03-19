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Patronunun otomobilini çalıştıran genç iş yerine girdi: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 02:54 | Son Güncelleme

BURSA'da patronunun otomobilini çalıştıran A.Ç.

İsmail Hakkı SEYMEN- Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA)- BURSA'da patronunun otomobilini çalıştıran A.Ç. (17), aracın kontrolünü kaybederek şans oyunları dükkanına daldı. Dükkan önünde oturan kişiyi de otomobilin altına alarak içeri fırlatan A.Ç. olayın ardından kaçtı. Kaza anı dükkanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi tarihi Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Hanlar bölgesinde bulunan dükkanda çalışan A.Ç. patronunun 43 YC 501 plakalı otomobiline binerek kurcalamaya başladı. Araç kullanmayı bilmeyen A.Ç. iddiaya göre otomobili çalıştırdı. Kontrolden çıkan otomobil, yolun karşısındaki şans oyunları dükkanının önünde oturan bir kişiyi altına alıp dükkana girerek durabildi. Kaza sırasında işyerinde bulunanlar büyük panik yaşarken, A.Ç. ise olay yerinden kaçtı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından işyerinde bulunan bir kişi ile otomobilin altında sürüklenerek ağır yaraylanan kişi, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı dükkanın güvenlik kameraları tarafından an be an görüntülendi. Polis güvenlik kamerası görüntülerini incelerken, müşterilerde iş yeri sahibine yardım ettikten sonra oyun oynamayı sürdürdü.

'İLK DEFA OYNAMAK İÇİN GELDİM, KONSANTRASYONUM BOZULDU'

Kaza anında işyerinde şans oyunu oynadıklarını belirten bir kişi, "Ben ilk defa 6'lı ganyan oynamak için geldim. İçimden bir ses ganyan oynamam gerektiğini söyledi. Tam kuponu dolduruyordum ki doğa üstü bir şey olsa gerek, tüm konsantrasyonum bozuldu. Deprem etkisi yaratan bir şey oldu. Araç bayii’ye girdi. Şoka girdik. Yaşlı amca aracın altında kalmıştı. Biz de arabayı geri alarak amcayı çıkardık. Ambulansa haber verdik." dedi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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