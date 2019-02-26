Patronunuzdan nefret etmek de dahil, kalp krizini tetikleyen 6 şey

Çözüm ise, düzenli diş ipi kullanmak ve diş hekimine düzenli ziyaretlerinizi aksatmamak.

Enflamasyon da zamanla kalp krizine ya da felç geçirilmesine neden olabiliyor.

Bakteriler aynı zamanda, karaciğerlerin, belli proteinleri yüksek düzeyde üretmesine ve sonuç olarak da damarlarda enflamasyona yol açıyor.

Bu bakteriler de damarlarda yağlı plakların oluşmasına yardımcı oluyor.

Diş etlerinde kanama ve iltihaplanma, ağızdaki bakterilerin kan akışına girmesine neden alıyor.

Bazı çalışmalar, ağız sağlığı kötü olanların, daha yüksek derecede kalp damar sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Dişlerimiz ve kalbimiz, birbirleriyle düşündüğümüzden daha yakından ilişkili.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre Kardiyovasküler hastalıklar, dünya genelinde başlıca ölüm nedenlerinden biri.

Ama hiç duymamış olabileceğiniz ve fark edilmeyebilecek başka tetikleyici unsurlar da bulunuyor.

2. Patronunuzdan nefret etmek

Bu bir şaka değil. Patronunuzdan nefret etmek kalp damar sağlığınıza zarar verebilir.

İsveç'te 10 yılda yapılan bir araştırmaya göre, iş yerlerindeki lider kadrosuyla ilişkilerinizin kötü olması, insanların yüzde 40'ında kalp krizi riskini artırıyor.

ABD'nin Orlando kentindeki Kalp Sağlığı Enstitüsü'nden Kardiyolog Vijay Kumar "Kalp krizleri, iş yerlerindeki önemli düzeyde stresle tetiklenebilir." diyor.

Kötü beslenme ve uykusuzluk gibi diğer risk faktörleriyle bir araya geldiğinde, kalp damar rahatsızlığı riski daha da artıyor.

3. Travmatik bir olay yaşamak

Ailenizden birinin ölümü gibi, ani bir travmatik olay, kelimenin tam anlamıyla kalbinizi kırabilir.

Amerikan Menopoz Vakfına göre, yaşamlarında üç ya da daha çok travmatik olay yaşayan kadınların işteki performansları, aynı şeyleri yaşamayanlara kıyasla daha düşük oluyor.

Kardiyolog Jackie Eubany, yüksek düzeyde stresin adrenalin üretiminde büyük bir arışa yol açabileceğini söylüyor.

Bu da kalp atışını hızlandırıyor ve tansiyonu yükseltiyor.

4. Yalnız hissetmek

British Medical Journal adlı bilimse yayında yer alan bir araştırmaya göre, daha az sosyal bağı olan insanların kalp hastalığı yaşama riski yüzde 29, kalp krizi geçirme riski ise yüzde 32 artıyor.