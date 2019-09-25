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PAÜ, Kırgızistan Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 14:45 | Son Güncelleme

Yurt içi ve yurt dışından birçok üniversite ile ikili işbirliği ve değişim programı antlaşması bulunan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), antlaşmalarına bir yenisini daha ekleyerek Uluslararası Kırgızistan Üniversitesi ile işbirliği ve öğrenci değişim programı anlaşması imzaladı.PAÜ Rektörlük makamında düzenlenen protokol törenine başta Rektör Prof.

PAÜ, Kırgızistan Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı

Yurt içi ve yurt dışından birçok üniversite ile ikili işbirliği ve değişim programı antlaşması bulunan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), antlaşmalarına bir yenisini daha ekleyerek Uluslararası Kırgızistan Üniversitesi ile işbirliği ve öğrenci değişim programı anlaşması imzaladı.
PAÜ Rektörlük makamında düzenlenen protokol törenine başta Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ olmak üzere rektör yardımcıları Prof. Dr. Erdinç Duru, Prof. Dr. Osman Çiftçi, Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, Pamukkale Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Ali Sarı, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Zeha Yakar, PAÜ Türk Dili ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Özgür Kasım Aydemir ve Uluslararası Kırgızistan Üniversitesi’ni temsilen Rektör Yardımcısı Baatırbek Akılbekov katıldı.
İşbirliği ve Mevlana Değişim Programı protokolleri Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ ve Uluslararası Kırgızistan Üniversitesi’ni temsilen Rektör Yardımcısı Baatırbek Akılbekov tarafından imzalanırken, törenin sonunda günün anısına karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi.

“İş birliklerine önem veriyoruz”
İmzalanan protokol ile ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ şunları söyledi:
“PAÜ yaptığı bilimsel çalışmalar, çevreye duyarlı projeler ve öğrenci merkezli yönetim anlayışının yanında yurt içi yurt dışından diğer üniversitelerle de iş birliklerine önem veriyoruz. Her yıl değişim programları ile dünyanın ve ülkemizin farklı yerlerinden öğrencileri üniversitemizde misafir ederek hem kültürler arası etkileşimi arttırıyoruz. Bu protokol ile de yine Kırgızistan ve Türkiye arasındaki bilim ve kültürde kurulan köprülerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. İmzalanan bu protokolün iki ülke ve iki üniversite adına hayırlı olmasını diliyorum.”

İşbirliği protokolünün detayları da belli oldu
PAÜ ve Uluslararası Kırgızistan Üniversitesi arasında imzalanan ikili işbirliği ve Mevlana Değişim Programı kapsamında ortak araştırma projeleri geliştirilecek, eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel yayınların ve diğer materyallerin karşılıklı değişimi yapılacak. 2019-2020 akademik yılı bahar döneminden itibaren tüm fakülte programlarında iki üniversite arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programı gerçekleştirilecek. İlk olarak PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı ile Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümleri öğrenci kabulüne başlayacak. Ayrıca yaz dönemlerinde karşılıklı kültür programları düzenlenecek.

PAÜ, Kırgızistan Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı

PAÜ, Kırgızistan Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı

PAÜ, Kırgızistan Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı

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