PAÜ spor ödülleri verildi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'nin bu yıl ilk kez düzenlediği Pamukkale Üniversitesi Spor Ödülleri Töreni'nde ulusal ve yerel olmak üzere toplamda 27 kategoride ödüller sahiplerini buldu.

PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene; Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Merkezefendi Belediye Başkanı CHP'li Şeniz Doğan, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, rektör yardımcıları, PAÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Ali Sarı, dekanlar ve öğrenciler katıldı. Tören 1. Lig'den Süper Lige çıkan Abalı Denizlispor yönetim ve teknik ekibi ile söyleşiyle başladı. PAÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Ağbuğa'nın moderatörlüğünde yapılan söyleşinin konukları; Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, Teknik Direktörü Yücel İldiz, takım kaptanı Mehmet Akyüz ve orta saha oyuncusu Recep Niyaz oldu. Söyleşinin konusu ise Denizlispor'un başarısı oldu. Söyleşinin ardından Rektör Bağ, En İyi Antrenör seçilen Denizlispor Antrenörü Yücel İldiz'e, En İyi Spor Yöneticisi seçilen Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin'e, En İyi Sporcusu seçilen Recep Niyaz ve En İyi Temsil Eden Sporcu seçilen kaptan Mehmet Akyüz'e ödüllerini verdi.

Törende ulusal kategoride ödüllendirilen isimler; Yılın Sosyal Sorumluluk Davranışı Yusuf Yazıcı, En İyi Kadın Spor Spikeri Başak Koç, En İyi Kadın Sporcu İrem Yaman, En İyi Erkek Hakem Cüneyt Çakır, En İyi Kadın Hakem Özlem Yalman, Yılın Fair Play Ödülü Enis Destan, En İyi Çıkış Yapan Sporcu Vahap Şanal, Yılın Spor Anı Selen Gündüz, Yılın Dijital Spor Yayını Futbol Arena, Yılın En İyi Spor Takımı Denizlispor, En İyi Spor Programı Gündem Futbol, En İyi Spor Yorumcusu Fatih Doğan, En İyi Spor Kanalı TRTSPOR oldu.

Yerel kategoride ise; Erkek Engelli Sporcu Servet Oğuzhan Diker, Kadın Engelli Sporcu Şeydanur Kaplan, En İyi Hakem Sedef Aktan, Spor Muhabiri Serhat Delikara, En İyi Çıkış Yapan Sporcusu Mesude Alayont, En İyi Çıkış Yapan Spor Takımı Horozkentspor, Spor Takımı Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, En İyi Antrenör Şahin Ateşdağlı, En İyi Spor Yöneticisi Öztürk Özkan seçildi. Protokol üyeleri, yılın sporcusu seçilenlere ödüllerini vermesinin ardından tören sona erdi.

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