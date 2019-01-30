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PAÜ’de 114 kilogram olan riskli bir hastaya açık kalp ameliyatı yapıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 15:43 | Son Güncelleme

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi’nde 114 kilogram ağırlığındaki obezite olan riskli bir hastaya açık kalp ameliyatı ile 3 damarı değiştirildi.66 yaşındaki Gülay Taşkın isimli hastaya PAÜ Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalında başarılı bir açık kalp ameliyatı ile 3 damarı değiştirildi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi’nde 114 kilogram ağırlığındaki obezite olan riskli bir hastaya açık kalp ameliyatı ile 3 damarı değiştirildi.
66 yaşındaki Gülay Taşkın isimli hastaya PAÜ Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalında başarılı bir açık kalp ameliyatı ile 3 damarı değiştirildi. Operasyonu Prof. Dr. A. Vefa Özcan, Dr. Şafak Şimşek ve Dr. Mehmet Bozkurt yaptı. Ameliyat ile ilgili açıklama yapan Özcan “Diabetik, hipertansif olan hastamız geçen hafta sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. Geçirdiği kalp krizi sonrası koroner angiografi ile kalp damarlarında ciddi tıkanıklıklar tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütünün obezite sınıflamasına göre Gülay hanım 150 cm boyunda ve 114 kg ile vücut kitle indexinin 50,7 kg/m2 değeriyle Morbid Obezite bir hasta olduğu tespit edildi Bu tür ameliyatların hasta açısından büyük risk olmakta, hekim açısından ağır bir sorumluluk olmaktadır" dedi.
Son olarak Prof. Dr. Özcan günümüzde aşırı kiloların toplumsal bir sorun olduğunu, halkın sağlıklı beslenerek, düzenli sporunu yaparak, gerekirse erken dönemde obezite polikliniklerinden yardım alarak, bu aşamalara gelmeden gerekli önlemleri almaları gerektiğini söyledi.

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