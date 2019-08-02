PAÜ’den, AYM’nin ‘Barış Bildirisi’ kararına tepki

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklama ile Anayasa Mahkemesinin ‘Barış Bildirisi’ne imza atan akademisyenler ile ilgili alınan karara tepki gösterilerek, “Skandal bir karara imza atılmıştır” denildi.

Konu ile ilgili PAÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, karara tepki gösterildi. Açıklamada, “Başlıca görevi halkının can ve mal güvenliğini sağlamak olan Türkiye Cumhuriyeti devletinin terör örgütlerine karşı verdiği meşru mücadelesinden dolayı sözde ‘Barış Bildirisi’ olarak adlandırılan özde tamamen devleti karalama ve haksızca suçlama çabasında olan metne imza atan akademisyenlerle ilgili Anayasa Mahkemesi, skandal bir karara imza atmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni tamamen meşru çerçevede verdiği mücadelesi için haksızca ve tehditkar bir üslupla suçlayanlar, düşünceyi özgürce açıklama hakkı kapsamında asla değerlendirilemez. Terör örgütüne tek bir eleştiri yapmadan terörle mücadele ettiği için Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni suçlayan açıklamalar yapmak dünyanın hiçbir ülkesinde ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemez” denildi.