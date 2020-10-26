Paul Pogba: Yıldız oyuncu, Macron'a tepki olarak Fransa milli takımından ayrıldığı haberlerini yalanladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'la ilgili sözlerine tepki olarak Fransa milli takımından ayrılma kararı aldığı öne sürülen Manchester United oyuncusu Paul Pogba, söz konusu haberleri yalanladı.

İngiltere medyasında Ortadoğu spor basınına atfen yayımlanan haberlerde, bir süre önce din değiştirerek Müslüman olan 27 yaşındaki Pogba'nın Macron'un İslam'la ilgili sözleri nedeniyle milli takımdan ayrılma kararı aldığı iddia edilmişti.

Yıldız oyuncu, sosyal medya hesaplarından iddiayı yalanladı. Pogba, İngiliz The Sun gazetesinin haberini, "Unacceptable Fake News", yani "Kabul edilemez yalan haber" yazılı bir etiketle paylaştı.

https://twitter.com/paulpogba/status/1320694251743793152?s=20

'İslam terörizm değildir'

Pogba geçen yıl Times gazetesine, neden Müslüman olduğunu anlatırken "İslam'ın kendisini daha iyi bir insan haline getirdiğini ve her şeye şükran duymasını sağladığını" söylemişti.

Paul Pogba, söyleşide "Müslüman olmak, hayatımda iyi bir değişiklik oldu. Annem Müslüman olmasına karşın ben Müslüman olarak doğmadım. Öyle yetiştim. İslam, herkesin sandığı gibi terörizm değildir. Medyada duyduğumuzdan başka bir şey, güzel bir şeydir" demişti.