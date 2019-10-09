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PAÜ'nün ameliyatları, dünya literatürüne girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 14:05 | Son Güncelleme

DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı’nda görevli uzmanların idrar yolu darlığını tedavi etmek için yanak içinden doku alması yöntemi dünyanın önemli tıp dergilerinden biri olan 'World Journal of Urology'de yayınlandı.

PAÜ'nün ameliyatları, dünya literatürüne girdi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı’nda görevli uzmanların idrar yolu darlığını tedavi etmek için yanak içinden doku alması yöntemi dünyanın önemli tıp dergilerinden biri olan 'World Journal of Urology'de yayınlandı. Ekip, 4 yıldır bu teknikle başarılı ameliyatlar gerçekleştiriyor.
PAÜ Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ersin Zümrütbaş, idrar yolu darlığı hastalığının çok önemli bir sağlık sorunu olduğunu ancak konuyla ilgili ülkemizde az sayıda ürolog bulunduğunu söyledi.
EKİP, HİNDİSTAN’DA EĞİTİM ALDI
Doç. Dr. Zümrütbaş, Üroloji Anabilim Dalı Başkanı öğretim üyesi Prof. Dr. Zafer Aybek ile birlikte 4 yıl önce, Hindistan'a giderek bu ameliyatların dünyada en fazla yapıldığı Kulkarmi Üroloji Merkezi'nde Prof. Dr. Sanjay Kulkarni'nin yanında eğitim aldıklarını ifade ederek, "Çok verimli bir eğitim döneminden sonra görev yaptığımız PAÜ Hastanesi'nde ameliyatları yapmaya başladık. İlk zamanlar ayda bir vaka yapıyorken, şu anda yıllık vaka sayımız 100'ün üzerinde. Başarılı sonuçlarımızın yurt genelinde duyulması ile birlikte, Gaziantep, Hatay, Samsun, Çorum, İzmir gibi birçok ilden kliniğimize ameliyat olmaya gelen hastalarımız var. Trafik kazası ve travma sonrası oluşan darlıklar dahil, her tür darlığı başarılı bir şekilde tedavi ediyoruz. Bizim serimizde özellikle önem verdiğimiz konu, panüretral darlıklar, yani idrar yolunun baştan sona, boylu boyunca daralması. Biz bu durumda iki yanaktan birden, toplam 16-17 santimetre uzunluğunda doku alarak, idrar yolunu tekrar yapıyoruz" dedi.
‘BAŞARI ORANI YÜZDE 83’
Yapılan ameliyatlarda başarı oranının yüzde 83, memnuniyet oranının ise yaklaşık yüzde 90 olduğunu belirten Zümrütbaş, "Çalışmalarımızın dünya literatüründe kabul görmesi bizleri çok mutlu etti. Ameliyatlardaki başarılı serimiz, üroloji alanında dünyanın en önemli dergilerinden 'World Journal of Urology' de yayınlandı. Ülkemizde tıbbın ve ürolojinin gelişmesi adına çalışmalarımızı azimle sürdürmeye devam ediyoruz. Biz 35 hasta ile ülkemizde ve Avrupa'da en büyük seriye sahibiz" diye konuştu.
Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Aybek ise bu başarıyı elde etmelerinde katkısı olan Doç. Dr. Ali Ersin Zümrütbaş, Dr. Öğretim Üyesi Sinan Çelen, Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Özlülerden ve Başasistan Kürşat Küçüker'e teşekkür ederek çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

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PAÜ'nün ameliyatları, dünya literatürüne girdi

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