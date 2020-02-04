Pavel Durov WhatsApp’a çok ağır sözler söyledi

Dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos’un da şantaja uğraması, şirketi haklı çıkardı.

Telegram kurucusu Pavel Durov, “WhatsApp, ‘uçtan uca şifreleme’ kelimesini, tek başına tüm iletişimi güvenli hâle getirecek sihirli kelimelermiş gibi kullanıyor ancak bu teknoloji, tek başına güvenliği sağlayacak bir sihirli değnek değil” dedi. Birçok kişi Telegram’ın ara sıra WhatsApp ile ilgili ağır sözler söylemesinden alıştı.

TELEGRAM KURUCUSU PAVEL DUROV WHATSAPP SKANDALLARINI ANLATTI



Durov skandal sözlere de yer verdi. WhatsApp’ın güvenlik açıklarını bilerek yerleştirildiğini ifade etti. Bunun nedeni ise daha çok, ülkelerden gelen talebin geri çevrilmek istenmemesi.

Bu ülkelerin Telegram’a da geldiğini ancak bunu reddettiklerini söyleyen Durov, “Sonuç olarak WhatsApp’ın yetkilileriyle hiçbir sorun yaşamadığı ülkelerde Telegram engellendi” sözlerine yer verdi. Durov’un iddiaları kesin demek pek mümkün değil. Ayrıca Telegram’ın da güvenlik konusunda açıkları olduğu ifade ediliyor.

Herkesin saygı duyduğu MIT tarafından yapılan bir çalışmada, uygulamanın Secret Chat gibi gizlilik odaklı özelliklerinde açıklar olduğu ifade edilmişti. Her ne kadar WhatsApp kesin bir şekilde çöpe atılmasa bile şirketin pek güvenli olduğu söylenemez. Ancak Telegram da sütten çıkmış ak kaşık değil. Sizce WhatsApp gerçekten de güvenilmez bir platform mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Telegram WhatsApp ile dalga geçti

