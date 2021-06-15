'Pavyon'a benzetilmişti! Falezler üzerine yapılması planlanan ışıklandırma projesi iptal edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, geçen mart ayında, falezlerin ışıklandırılmasına ilişkin bir proje geliştirildiğini duyurdu. Belediyenin resmi sosyal medya hesaplarında da yapılan paylaşımlarla duyurulan proje, çok sayıda tepki aldı. Bilim insanlarından da tepkiler alan projenin dünyada sadece 700 birey kalan Akdeniz foku başta olmak üzere, birçok kuş türü, endemik bitki ve canlıya ev sahipliği yapan falezlerde hem görüntü kirliliğine neden olacağı, hem de buradaki doğal hayatı yok edeceğine dikkat çekildi.

ÖLÜMLÜ KAZALARI ÖNLEMEK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLECEKTİ

Projeye gelen 'falezler pavyona dönecek' tepkileri üzerine durdurma kararı alan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, projeyi tamamen iptal ettiklerini duyurdu. Falez Işıklandırma Projesi seçim projeleri arasında yer almasına ve onaylanmasına rağmen kamuoyunda bilgi kirliliğinden kaynaklı hassasiyet oluştuğunu belirten Başkan Böcek, şöyle dedi:

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan aldığımız izinler ve belirlenen şartlar doğrultusunda projenin uygulamaya geçirilmesi planlanmaktaydı. Antalya Falez Aydınlatma Projesi; başlangıç olarak belirlenen 1 kilometrelik alanda, bölgeye canlılık kazandırılması, her yıl falezlerde yaşanan ölümlü kazalara yönelik güvenlik ve asayiş açısından tedbir sağlanması amacıyla falezlerin doğal yapı ve bölgede yaşanan canlılar ile ilgili kurulun belirttiği hassasiyetler esas alınarak ayrıca bunlara ilave birçok tedbirler alınarak hayata geçirilecekti."